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    文旦開花期當心小黃薊馬！ 農改場提5大防治要點

    2026/03/21 09:56 記者吳俊鋒／台南報導
    花苞展開後，就增加小黃薊馬躲藏機會。（台南農改場提供）

    花苞展開後，就增加小黃薊馬躲藏機會。（台南農改場提供）

    文旦陸續進入開花期，美麗的背後，卻隱藏蟲害危機，小黃薊馬正利用此時大量繁殖，台南區農業改良場呼籲加強防治工作，並提出5大要點，以確保後續果實品質與產量。

    台南農改場表示，文旦花的綻放程度，是判斷防治時機的重要依據，在花苞尚未開裂前，小黃薊馬仍無法鑽入躲藏，此階段為最佳防治時機，務必把握關鍵期。

    農改場指出，小黃薊馬全年可見於文旦栽培環境，以刺吸式口器危害新梢嫩葉、花器與幼果；受害葉片易出現凹陷、皺縮等現象，影響植株生長。

    危害花穗、花器，將降低著果率，侵害幼果則造成果皮粗糙，甚至引發落果，嚴重影響產量與商品價值。

    5大防治要點，首先是「適期施藥」，花苞開展前進行防治，並使用觸殺型藥劑，提升藥劑接觸害蟲之機會；花苞開裂後，則選擇系統型藥劑，提高刺吸式害蟲取食藥劑機會。

    其次是「加強監測與彈性施藥」，使用黃色黏紙進行田間族群監測，當族群密度偏高時，可每7天施藥1次；於盛花至謝花期間應密切觀察，若花上仍有活躍個體，得視情況補施藥劑。

    第3為「強化施藥技術」，注意葉背及花器內部等隱蔽部位，確保藥劑均勻覆蓋。

    第4是「提升防治效果」，適量添加展著劑，以增加藥液附著與分布均勻性。

    最後則是「環境管理」，適度修剪枝條、維持通風環境，降低害蟲棲息條件並提升施藥效率。

    台南區農業改良場建議落實整合性病蟲害管理（IPM）策略，結合監測預警、適期防治及栽培管理措施，以降低化學農藥使用風險並維持生產穩定。

    小黃薊馬群聚在柚花上危害。（台南農改場提供）

    小黃薊馬群聚在柚花上危害。（台南農改場提供）

    小黃薊馬群聚在剛謝花的柚果上危害。（台南農改場提供）

    小黃薊馬群聚在剛謝花的柚果上危害。（台南農改場提供）

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