台南捷運關鍵在這 綠線地下連通道串起台鐵轉乘

台南捷運綠線路線示意圖，全案尚在可行性研究階段。（記者洪瑞琴攝）

歷經多年討論，台南捷運綠線可行性研究成果出爐，此次規劃中，位於市區核心的捷運台南車站地下連通道成為一大焦點，不僅是轉乘關鍵，更將成為都市交通整合的重要節點，全案經費初估逾千億元，力拚2029年核定綜合規劃。

綠線是唯一靠近台南火車站的捷運路線，由於捷運「台南車站」規劃於公園南路與北門路2段附近，與台鐵台南站之間仍有距離，南市交通局指出，未來將透過地下通道串聯轉運站、台鐵開發區及火車站，形成完整人行轉乘動線。鐵路地下化工程已預留與連通道口，未來可望實現捷運與台鐵之間轉乘，提升通勤便利性。

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綠線東起台39線與歸仁保吉路口，西至安平區台南地方法院，全長17.23公里，其中地下段約5.84公里，規劃設置19座車站，包含7座地下站與12座高架站，並設有1處3級機廠。路線依區段採不同型式：永康至歸仁段為高架、市區核心段地下化、安平段再轉為高架，串聯府城核心與觀光廊帶。

此外，機廠預定設於永康大灣約10公頃農業用地，並採聯合開發方式，挹注營運財務並帶動地方發展。整體計畫經費初估1065.85億元，依今年南市財力級次第5級評估，爭取中央補助約792.89億元，市府自籌約272.96億元（25.61%）。

針對民眾關心中西區老屋與古蹟可能受地下工程影響，交通局表示，施工前將進行建物現況調查，施工期間加強監測，地下段採潛盾工法，隧道深度避開文化層及建物基礎深度，降低衝擊。

交通局強調，綠線未來將串聯台鐵台南站、府城核心區與安平觀光區，並與藍線及深綠線交會，逐步形成「雙十字」捷運路網，昨（20）日獲得南市議會同意後，將儘快提報中央審查，力拚今年完成可行性研究，爭取於2029年核定綜合規劃。

台南捷運綠線初期規劃站點。（南市交通局提供）

台南捷運綠線規劃「水萍塭公園」站鄰近夏林路與永華路口。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運綠線「台南車站」規劃站點鄰近公園南路與北門路口。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運綠線規劃「保吉路」站，鄰近歸仁區保吉路與台39線路口。（記者洪瑞琴攝）

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