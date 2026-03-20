台南AI產業鏈全面啟動 「智慧城市展」設館吸引跨國交流

「2026台北智慧城市展」台南館展示購物中心智慧化需求的交流說明。（台南市研考會提供）

為期4天的2026台北智慧城市展今（20）日落幕，南市政府以「智動台南－AI × Robot 驅動智慧生活新未來」參展，吸引國內外產官學界高度關注，展現AI應用、機器人產業與智慧治理整合成果，成為本屆亮點之一。

展期間，多國城市代表與產業專家到場交流，包含印度、比利時、波蘭、菲律賓、日本等，也與國內數位產業署、商業發展署及地方政府互動，凸顯台南在智慧科技領域的國際連結力。

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台南館以「應用情境」為核心，規劃智慧照護、巡檢救災、餐飲服務與物流倉儲4大場景，讓AI與機器人應用具體呈現。現場展示巡檢機器人、防災系統與服務型機器人，吸引大量民眾及專業人士互動體驗，展現科技導入城市生活的實用性與發展潛力。

研考會表示，此次集結逾15家業者參展，完整呈現從研發、製造到應用的產業鏈。南市近年布局沙崙智慧綠能科學城、南部科學園區與柳營科技工業區，推動「研發—製造—應用」三軸整合，打造南台灣AI機器人產業聚落。

市長黃偉哲表示，透過展覽不僅展現智慧治理成果，也分享數位轉型經驗，讓外界看見AI與城市文化融合的可能，提升國際能見度。未來將持續攜手產業與學界推動創新應用，強化城市韌性，朝智慧永續發展。

政大創新國際學院參訪「2026台北智慧城市展」南市主題館。（台南市研考會提供）

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