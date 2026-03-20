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    首頁 > 臺南市

    台南麻豆中央市場強制搬遷 電視劇《想見你》場景之一消失

    2026/03/20 15:19 記者劉婉君／台南報導
    電視劇《想見你》場景之一的龍泉冰店，隨著麻豆市四公有零售市場停止使用而搬離，劇中場景也將消逝。（記者劉婉君攝）

    電視劇《想見你》場景之一的龍泉冰店，隨著麻豆市四公有零售市場停止使用而搬離，劇中場景也將消逝。（記者劉婉君攝）

    台南市麻豆市四公有零售市場（中央市場）已進行斷水斷電，攤商陸續搬離，當地知名的老店龍泉冰店，為電視劇《想見你》的場景之一，曾吸引不少民眾前往拍照，如今也隨著該市場走入歷史，已搬到新地點繼續營業，劇中場景即將消逝，有民眾前往拍照留下回憶。

    麻豆中央市場有多家當地知名老店，例如碗粿助、龍泉冰店等，但因建物老舊、鋼筋裸露，經評估有公共安全疑慮，台南市政府在2014年即已公告停止使用，並在日前執行電水電斷，許多店家已經搬走，龍泉冰店也在店門口掛上布條，告知消費者新的落腳處，希望舊雨新知繼續支持。

    部分店家已搬到對面的新店面繼續經營，但原址近日也一樣照常營業，店家說，希望趁這幾天新舊店面同時營業，讓顧客知道新店的位置。

    金紙店家表示，攤商有的搬回自己家，有的另租店面，由於市場人潮較多，新址都會以市場旁為優先，以金紙為例，初一、十五或清明祭祖，民眾可以到市場採買供品食材後順道買金紙回家，一次買足，但租不到市場旁邊的店面的，也只能搬到其它地點繼續營業。

    麻豆市四公有零售市場已斷水斷電，店家陸續搬離。（記者劉婉君攝）

    麻豆市四公有零售市場已斷水斷電，店家陸續搬離。（記者劉婉君攝）

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