南高屏地區社工表揚 高雄市獲獎最多

高市社會局李佳容榮獲社區服務獎。（高市社會局提供）

4月2日「社工日」，高雄市、台南市及屏東縣三縣市共同主辦的「南高屏地區社工專業人員表揚活動」今（20）日舉行，共有12個獎項，64件入圍，其中高雄市24件入圍並獲獎12件，居南高屏之首。

今日活動公布得獎31件，高雄市有吳汶芳、陳靜怡獲最佳督導獎，楊椀鈞獲明日之星獎，吳俊昌獲福利服務獎，唐巧雲、陳香陵獲保護 服務獎，李佳容獲社區服務獎，張宛諭獲社福行政獎，林羿萱獲專業論述獎，另「同行共築」：高雄市精神障礙協作支持模式、六龜地區偏鄉智能障礙者的食育行動服務計畫獲年度最佳方案獎，以社會工作現場為導向的六歲以下兒童身心評估協助工作試辦計畫獲創意特色獎，共得獎12件。

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李佳容長期深耕社區工作，培力社區發展在地特色與創新服務，並陪伴與輔導高市社區參加金卓越獎表現亮眼。唐巧雲投入保護服務8年，期間處遇兒少保護案件逾500件，其中涉及精障、酗酒等高危機兒少保案，唐以專業判斷迅速介入，長期陪伴兒少走過陰霾。

社會工作科以「以社會工作現場為導向的六歲以下兒童身心評估協助工作試辦計畫」榮獲創意特色獎，高市社會局表示，該計畫透過與醫療跨網絡合作，啟動專業的評估機制，社工與醫護人員共同辨認傷勢與可能風險，及時發現並提供適當協助。

高雄市社會局社工科以獲得創意特色獎。（高市社會局提供）

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