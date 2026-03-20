南市後甲國中前3行道樹砍除遭質疑 工務局：病樹移除

南市後甲國中附近3棵高大的行道樹遭移除。南市工務局說明是病樹才派人施工移除。（讀者提供）

台南市林森路上後甲國中大門口前，有3棵高大的長葉垂榕行道樹，今天南市工務局派人施工移除，民眾路過發現大樹長得好好的，質疑林森路的行道樹茂密翠綠，是市民的自然資產，為何要將高大翠綠的行道樹砍除。南市工務局澄清，民眾可能有所誤會，這些移除的樹木都是健檢報告建議移除的，之後也會進行補植。

南市一名莊姓環境志工向本報投訴，他今天中午到台南社區大學辦公室辦事情，發現台南市工務局正在後甲國中大門口兩旁的林森路施作工程，工作人員移除了3棵高大翠綠的行道樹。

請繼續往下閱讀...

他質疑，行道樹生長到那麼大，相當不容易，而且台南市是健康城市，林森路的行道樹茂密翠綠，四季充滿植物大樹展現的自然風情。這是很珍貴的自然資產，需要去守護，南市工務局竟然將其移除砍掉，真的非常可惜。

南市工務局說明，因執行樹木健檢，發現這3棵長葉垂榕，外觀明顯空洞或基部腐朽，基於樹木旁交通流量大，為避免影響公共安全而移除，之後也會補植另外的樹種阿勃勒。

未移除前的南市林森路行道樹。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法