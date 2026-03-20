挺打火兄弟 在地企業助台南麻豆消防升級裝備

岱稜科技捐贈一批消防設備器材給台南市消防局第二大隊及麻豆消防分隊。（記者劉婉君攝）

力挺打火兄弟，台南市麻豆區在地企業岱稜科技今（20）日捐贈價值約50萬元的裝備器材，給消防局第二大隊及麻豆消防分隊，助消防隊升級設備。

岱稜科技為全球燙金箔大廠，捐贈儀式由岱稜科技董事長蔡國龍與台南市消防局副局長丁春能代表進行，捐贈的設備包括救護鞋、救災裝備、健身器材組、消防衣帽鞋櫃等，希望提升第一線人員的執勤安全與救災效能。

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蔡國龍表示，岱稜科技在馬來西亞、波蘭、中國等國家都有分公司，為一家跨國公司，而他是土生土長的麻豆人，捐贈設備給消防隊，略盡心意，且這次只是開始，未來若有需要，還會繼續爭取，協助提升打火兄弟的裝備安全以及救災效率。

消防局指出，此次受贈的設備重點在於「安全換代」與「效率提升」，可運用在火災搶救、重型救援、繩索救助、偵測通訊、後勤防護、體能訓練等，不僅提升麻豆地區的防災韌性，更是公私協力優良典範。

第二大隊大隊長王騰毅感謝蔡國龍與蔡宗霖父子慷慨解囊，也期盼拋磚引玉，為地區防災注入更多能量，獲贈的設備將直接投入大隊部與麻豆分隊的日常勤務訓練、救災救護任務中。

岱稜科技董事長蔡國龍（中左）捐贈設備器材給台南市消防局第二大隊及麻豆消防分隊，由消防局副局長丁春能（中右）代表接受。（記者劉婉君攝）

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