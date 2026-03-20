蒜茸枝、餅粒仔、鳳片......走進「餅窟」探尋府城懷舊甜味

寶來香餅舖古早味糕餅，吸引逛市場民眾購買。（南市觀旅局提供）

台南知名水仙宮市場及其周邊，是府城知名「餅窟」，位處舊五條港附近廟宇林立，在勞動人口以及祭祀的需求下，餅舖聚集。開業已近百年的「寶來香餅舖」，以製作漢餅與古早味點心聞名，成為市場裡的人氣名店。

寶來香餅舖第一代王文榮自家鄉福州學習蒜茸枝與麵粉酥的製作技藝，來台後在水仙宮旁賣餅。第二代王燦輝、王清源兄弟保留古早味並增加品項，除了肉餅、綠豆椪、鳳梨酥及麻米荖、蒜茸枝、口酥餅等漢餅點心，也有較少見的胡椒餅與沙西餅。第二代老闆娘蘇桂鳳表示，從日常餅食到節慶，以至祭祀用糕點一應俱全，唯有如此才能滿足市場顧客多元需求。

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寶來香的蒜茸枝承襲福州技藝，遵循古法的將麵粉酥炸後再裹上混入蒜泥的糖漿，甜中帶鹹的獨特風味，是許多老台南人的味覺記憶；另一款餅粒仔，包裹豆沙、鳳梨、香蕉油內餡，小巧一顆，由於在坊間餅店少見，已成了店內的招牌點心；還有帶著淡淡香蕉油香氣，口感軟Q的鳳片，原本是祭祀供品，如今已成為逛市場民眾的懷舊零嘴。

蘇桂鳳說，傳統古早味點心是寶來香很大的特色，一定會持續製作，不過餅店工作繁忙，人手不足無法大量生產，因此只能維持現有的品項與生產量。

觀旅局長林國華表示，台南是美食之都，糕餅甜點尤為知名且別具特色。今年特別規劃「鹹甜引路臺南味」系列報導，介紹台南的糕餅與甜點，也透過糕點職人引路，邀民眾來一趟寶來香餅舖，品嘗台南甜，認識「餅窟」隱藏的古早味點心。

寶來香餅舖以製作傳統漢餅聞名，承載了許多台南人的味覺記憶。（南市觀旅局提供）

寶來香餅舖第3代王偉得學西式烘焙，返家再習得漢餅製作技藝。（南市觀旅局提供）

日治時期開業的寶來香餅舖是水仙宮市場裡的人氣名店。（南市觀旅局提供）

裹上白色糖霜，帶有鹹甜味的蒜茸枝，是寶來香餅舖的招牌點心。（南市觀旅局提供）

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