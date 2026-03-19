走讀部落、逛原民市集 平埔原住民族群文化節4/3登場

南市府今日為「光影相聚・樂舞宴饗」平埔原住民族群文化節暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2026「光影相聚・樂舞宴饗」平埔原住民族群文化節將於4月3日在新營文化中心前廣場登場，邀請民眾一起走進平埔原住民族群文化，感受深厚的歷史底蘊與當代文化活力。

市府今（19）日在永華市政中心舉行宣傳活動，現場由吉貝耍國小校長林志宏帶領學生以表演演繹吉貝耍公廨祭祀文化，另特別設計「花環」啟動儀式，與會來賓把象徵祝福與文化記憶的花朵逐一插上花環，象徵平埔原住民族群文化在不同世代與部落間的連結與匯聚，也代表文化在當代再次凝聚、持續綻放。

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活動當天除了舞台表演，也會設置原民市集，集結傳統美食、手作文創及在地農特產品，打造充滿文化與生活氣息的交流空間。4月3日至4日歡迎民眾到新營文化中心前廣場走走逛逛，一起認識平埔原住民族群的歷史與文化，在參與中感受文化的延續與創新。

市府副秘書長徐健麟表示，今年文化節以「光影相聚」與「樂舞宴饗」為兩大主軸。「光影相聚」呼應新營文化中心展出的「印象原民・記憶留聲」台南平埔原住民族群影像展，透過影像回顧族群歷史與生活記憶；「樂舞宴饗」則結合音樂、舞蹈與飲食文化交流，呈現原住民族群多元而豐富的文化樣貌。

南市原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，南市大約有17個原住民族群，今年推出「走讀聚落・體驗平埔」小旅行，將走訪吉貝耍部落、六重溪部落、岡林部落及菜寮溪部落，透過導覽與實地走訪，讓民眾更了解各聚落的歷史故事與文化特色，從實際踏查中認識平埔原住民族群的生活與文化。

「花環」啟動儀式，象徵平埔原住民族群文化在不同世代與部落間連結匯聚。（記者洪瑞琴攝）

吉貝耍國小學童表演地方文化特色。（記者洪瑞琴攝）

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