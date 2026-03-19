展現台灣防衛決心 李宗霖倡台灣應加入護航荷姆茲海峽

李宗霖主張台灣應加入國際護航聯盟，展現自我防衛決心。（李宗霖提供）

針對中東戰火波及荷姆茲海峽，無黨籍台南市議員李宗霖今天（19日）表示，台灣應考慮加入國際護航聯盟，這不僅是扛起自身能源安全責任，更是向世界傳遞「Taiwan will defend」訊號，打破外界對台灣防衛決心的質疑。

李宗霖指出，川普要求各國加入護航聯盟卻面臨窘境，若台灣搶先請纓，勢必能「一石激起千層浪」，面對交易性格鮮明的川普，台灣的主動參與不僅能對其他盟友產生同儕壓力，更能讓美方看到台灣作為夥伴的實質價值，為未來的台美關與印太軍事合作奠定更深厚的利基。

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李宗霖說，疫情期間，台灣以抗疫模範生與「Taiwan can help」口罩國家隊突圍，成功提升國際地位。然而，近期對美軍購案因在野黨延宕，已實質傷及國際形象，使民主陣營對台灣是否願意自我防衛產生疑問，參與護航行動是洗刷質疑、重建國際信賴的絕佳方式。

他表示，在地緣政治中，我們不該只是求援者，更要成為盟友的支援者，出動獵雷艦不僅是低成本、高報酬的行動，更是向世界證明台灣有意志、也有能力承擔軍事風險與責任，此舉將定義台灣不會只是被保護者，而將扮演民主陣營中平等且積極的成員。

對於在野陣營的反應，李宗霖表示，國民黨與民眾黨近年來已經採取全面親中、全面對抗的姿態，因此賴政府反而無須像其他國家一樣取得朝野共識，而是應該大膽果決地掌握契機，在國內外政治局面取得雙贏。

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