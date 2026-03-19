南市府前約雇員詐公款77萬獲緩刑 南檢回應了

台南市府王姓約雇員犯貪汙公款77萬餘元，獲判2年、緩刑5年。台南地檢署待收判決再研議是否上訴。（資料照）

台南市政府前王姓約雇人員疑媒體人親戚，利用小額採購核銷漏洞，2年內與業者合謀詐取公款77萬餘元。台南地方法院依貪汙罪判王男2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑5年。對此，台南地檢署指出，還未收到判決，待收到書類研議。

王男2021年11月起擔任約雇人員，他明知1萬元以下採購只需主管同意即可核銷，且單價2000元以下物品免列冊控管。王男藉購買私人物品，取得發票後，持公務帳號登入系統。

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王男列印採購申請單與憑證，未經授權即蓋科長及相關職員職名章於驗收欄位，完成請購程序。不實憑證逐級陳核，致會計人員陷於錯誤撥款，取得14萬多。此外，王男更請業者配合開立未實際銷售的不實發票或收據，並取得存摺影本供其操作。

王男接續製作不實憑證，再請款4萬3415元及58萬4556元，總計詐得77萬3634元。直到會計單位採購申請單時察覺有異，王男才主動至地檢署自首。檢察官指揮廉政署搜索偵辦，依貪汙治罪條例提起公訴。

法院審理時，王男坦承犯行且與業者證述相符，法官認定其多次詐領行為屬接續犯，從一重論以公務員利用職務機會詐取財物罪。合議庭審酌王男自首、繳回犯罪所得且無前科，判刑2年、宣告緩刑5年，付保護管束，並應接受法治教育5場次及向公庫支付10萬元。

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