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    接軌職場 勞發署台南首場校園徵才近3000職缺

    2026/03/18 13:19 記者吳俊鋒／台南報導
    勞發署雲嘉南分署舉辦今年首場校園徵才活動，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    勞發署雲嘉南分署舉辦今年首場校園徵才活動，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    畢業季將至，政府先幫忙「找頭路」，勞動力發展署今天攜手嘉南藥理大學合作舉辦校園徵才，上百家廠商參與，提供近3千個工作機會，讓應屆生可以順利接軌職場，人潮湧入，氣氛熱烈。

    勞發署今年在台南的首場校園就業博覧會，嘉藥全力配合，規模更勝以往，尤其規劃逾4成的友善外籍生職缺，協助廠商會留住優秀人才。博覽會在該校V棟2樓盛大展開，今起為期3天，醫療、長照、美妝，以及餐旅等多元領域的指標性知名企業進駐，現場面試。

    勞發署雲嘉南分署副分署長許慧香、台南就業中心主任洪儷瑋等人出席開幕，活動亮點就是「每日有不同廠商進駐」，學子只需留在校內，就能參與3場大型徵才活動，持續探索全新的職涯機會。許慧香指出，雲嘉南分署今年因應大學畢業季，共規劃15場的校園徵才活動。

    嘉藥副校長劉瑞美表示，傾力打造完善的實作與實習等場域，也積極廣納國際資源，讓學子在唸書期間，即可具備全球視野並無縫接軌職場標準。

    現場職缺內容多元，健康醫療領域陣容涵蓋榮總、馬偕、北市聯醫、高市聯醫、陽明交大附醫、台大新竹分院，以及門諾、羅東聖母醫院等，徵求藥劑師、營養師、行政人員。還有藥妝、美容、餐旅，以及環境工程科技業等。

    現場也有「履歷健診」、「職涯測驗」的協助，藉由專家的分析與建議，讓學生在面試前精準掌握自身優勢，並凸顯專業亮點，展現強韌的就業競爭力。

    嘉南藥理大學結合勞動力發展署一起舉辦校園徵才活動。（記者吳俊鋒攝）

    嘉南藥理大學結合勞動力發展署一起舉辦校園徵才活動。（記者吳俊鋒攝）

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