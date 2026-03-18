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    首頁 > 臺南市

    台南王爺藝饗節最大獎價值20萬的1兩黃金 得主：不敢相信

    2026/03/18 12:53 記者楊金城／台南報導
    象徵財運與王爺祝福的實體黃金一台兩「王爺金賞獎」抽出。（雲管處提供）

    象徵財運與王爺祝福的實體黃金一台兩「王爺金賞獎」抽出。（雲管處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦台南「北門王爺藝饗節」推出集章抽獎活動，最大獎是價值20萬的1台兩黃金的「王爺金賞獎」，幸運得主由來自台南佳里的黃姓民眾獲得，他不敢相信這是真的。

    雲管處處長徐振能說，「王爺藝饗節」活動結合台南北門獨特的王爺信仰與鹽鄉風光，透過宮廟走讀與創意集章，成功帶動濱海觀光熱潮。活動期間共計吸引超過1萬5千人次前來北門各宮廟領取集章卡，不僅讓遊客變香客，更實質活絡地方商圈與觀光產業。

    萬眾矚目的抽獎最大獎，象徵財運與王爺祝福的實體黃金一台兩「王爺金賞獎」，由徐振能在律師沈昌憲及6間參與活動宮廟代表的公開見證下抽出，幸運得主由台南黃姓民眾抽中。

    黃姓民眾表示，平常就有來北門拜拜的習慣，看到活動訊息即順遊北門各間廟宇與景點，沒想到居然王爺眷顧，直呼不敢相信祈求成真。

    雲管處表示，除了黃金大獎，包含iPhone 17、Nintendo Switch 2 及多項萬元住宿券等獎項也已全數抽出，將由專人陸續聯繫中獎者辦理領獎事宜，讓王爺的祝福都能精準送達每位幸運兒手中。

    台南「王爺藝饗節」的黃金大獎、iPhone 17、Nintendo Switch 2 及多項萬元住宿券等獎項全數抽出。（雲管處提供）

    台南「王爺藝饗節」的黃金大獎、iPhone 17、Nintendo Switch 2 及多項萬元住宿券等獎項全數抽出。（雲管處提供）

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