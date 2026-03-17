13刀殺死同性伴侶 檢方解剖未對性病多做說明

台南市14日發生同性伴侶凶殺命案，姚男疑因性病糾紛持刀刺殺黃男。南檢、法醫17日解剖認定，被害人遭刺至少13處，因失血及血氧降低致死，但未對性病多做說明。（民眾提供）

台南發生同性伴侶凶殺命案，姚姓凶嫌疑因性病糾紛持刀刺殺黃姓被害人。台南地檢署17日下午同法醫解剖，初步認為死者黃男遭刺擊至少13處，因大量失血及血氧降低致死，但未針對性病多做說明。

姚男自稱，疑似不滿遭黃男傳染性病，14日深夜前往黃男打工的百貨公司附近埋伏。待黃男下班後，姚男上前質問，黃男否認傳染並轉身離去。姚男隨即拿出預藏水果刀尾隨猛刺，導致被害人重創倒地，經送醫搶救15日凌晨宣告不治。

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案發後姚男留在現場落網，南檢認定姚男涉犯殺人重罪、且有逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押獲准。

​今天下午，檢察官與法醫詳細勘驗遺體後發現，黃男傷勢比原先認知的更為嚴重，身上至少有13處明顯的刺穿傷口。刀傷廣泛分布於頸部、胸腹部及雙手等部位，其中雙手傷勢疑似為生前抵抗的防禦性創傷。法醫認為，黃姓死者因遭受多處銳器重擊導致大量失血，伴隨血氧濃度急遽降低，最終引發休克死亡。

​針對姚男單方面供稱的犯罪動機，檢調單位將持續深入查證。據了解，雙方親友對於性病傳染的說法有不同意見，在後續偵查除比對解剖報告還原行凶軌跡，也將調閱相關醫療就診紀錄，與雙方通訊軟體對話內容，釐清確切的行凶動機，不過調查人員認為，這樣的犯罪動機恐怕對未來審判的影響不大。

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