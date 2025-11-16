以行動守護海岸環境 台南瀛海中學學生淨灘持續10餘年

台南瀛海中學志工隊今天下午前往南區四鯤鯓海岸淨灘。（晁瑞光提供）

台南市瀛海中學志工隊38名學生今天下午前往南區四鯤鯓海岸淨灘，共撿拾了約10袋的垃圾。他們每年固定1至2次，由老師帶隊到台南的海灘淨灘，以行動守護海岸環境，持續至今已有10餘年之久。

瀛海中學志工隊今天的淨灘活動，由台南社大海廢社召集人晁瑞光協助帶領，一行人除了38名學生志工外，還包括4名老師，以及部分家長親子一起參加。隊伍分成4組，2組負責沙灘與草地之間，清除被卡在草地的垃圾；另2組則負責沙灘與海水交界處，撿拾因日前颱風被海浪沖上來的電子廢棄物等垃圾。

請繼續往下閱讀...

晁瑞光表示，今天的四鯤鯓海岸比起以往相對乾淨許多，沙灘上垃圾並不多，天氣也很好，在沙灘行走，感覺很舒服。儘管垃圾不多，但是學生們還是很認真尋找、撿拾垃圾，一個下午共撿拾了10小袋的垃圾，一些平常表面上看不到垃圾的地方，也都被學生一一找出來，成果相當豐碩。

晁瑞光表示，瀛海中學每年都會帶學生淨灘，以行動守護海岸環境，他們會選擇不同的地點淨灘，之前他就曾帶領他們到曾文溪口北岸、鹿耳門溪口南岸及鹽水溪口等地，這次則到四鯤鯓海岸淨灘，他們持續至今已有10餘年之久。學生們淨灘都很認真，也願意投入參與，讓他覺得我們未來的環境還是充滿希望。

瀛海中學志工隊每年由老師帶隊到台南的海灘淨灘，以行動守護海岸環境，持續至今已有10餘年之久。（晁瑞光提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法