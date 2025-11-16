北港媽南都巡歷進入台南 首站鹽水遶境晚上駐蹕新營太子宮

北港朝天宮黑面三媽。（記者楊金城攝）

雲林北港朝天宮「黑面三媽」中斷109年再續下台南府城古香路，北港媽「南都巡歷」昨天起駕展開10天南巡，今天（16日）上午11點進入台南第一站在鹽水區汫水港遶境，市長黃偉哲、立委陳亭妃、大新營區長和汫水里護安宮等宮廟在汫水港大橋為北港媽鑾轎接駕，展開台南南巡，下午2點進入鹽水市區遶境，今晚將駐駕在「先鋒官」新營太子宮。

黃偉哲表示，暌違109年的北港媽「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵，透過媽祖護佑，祈求風調雨順、國泰民安，民眾都能獲得平安與祝福。

北港媽曾在2011、2017年到台南遶境，由黑面三媽下府城南巡則延續109年前古香路，北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，受到台南祀典大天后宮邀請，北港媽「黑面三媽」允杯，原希望去年台南400再續入府城南巡，但因與嘉義、台南各宮廟協調、踏勘香路而延遲至今年舉辦，各地信眾太熱情了，恢復南都巡歷希望「山海息災、祈安賜福」。

北港媽這次南都巡歷出動相關工作人員超過二千人，媽祖鑾轎在報馬仔、「先鋒官」新營太子宮前導下，今天上午11點多跨過八掌溪汫水港大橋進入鹽水汫水里展開遶境，並在護安宮駐駕讓信眾鑽轎腳，台南市民政局局長姜淋煌、鹽水區長陳文琪都在接駕之列，下午展開鹽水市區遶境，陳文琪說，鹽北港媽祖巡境對鹽水地方意義重大，除了象徵庇佑，也凝聚社區力量與民眾信仰情感。

台南市交通局說，北港媽陸續將至新營、下營、麻豆、七股、佳里、西港、安定、善化、新市、永康等地遶境，20日至23日將在北區、中西區、安平區、安南區及將軍區、北門區，呼籲用路人行經活動周邊道路請減速慢行，並依照現場警、義交人員指揮。公車路線也有調整及取消停靠站位，民眾可上「大台南公車」網站或APP查詢。

信眾排隊鑽北港媽轎腳。（記者楊金城攝）

北港朝天宮贈送南都巡歷紀念牌給會香的鹽水護安宮。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲接駕用鹽水特產意麵敬獻給北港媽。（記者楊金城攝）

報馬仔。（記者楊金城攝）

北港媽過汫水港大橋進入台南鹽水區。（記者楊金城攝）

北港媽鑾轎由台南市長黃偉哲扶轎展開遶境。（記者楊金城攝）

北港媽抵台南鹽水汫水里遶境。（記者楊金城攝）

