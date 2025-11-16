為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    臺南市

    交通助理員開單爭議 時力要求道歉南市議員楊中成回應了

    2025/11/16 12:55 記者蔡文居／台南報導
    南市議員楊中成澄清他並沒有故意要公開個資，已商請議會打上馬賽克處理。（記者蔡文居攝）

    台南市交通助理員執行違停開單爭議，引發民怨。台南市議員楊中成日前質詢，反對交通助理員有開單權利，要求市長黃偉哲懸崖勒馬。時代力量則質疑楊中成的質詢，惡意公開寄信聲援交通助理員的民眾個資，抹黑聲援民眾，要求他立即公開道歉、下架有民眾個資的質詢影片。

    楊中成澄清指出，他並沒有故意要公開個資，對方也未簽全名，而且也簽得很模糊，其實他自己也看不清楚，更無威脅之意，是他們特別將影片截圖放大再放大。他獲悉後，已商請議會將其打上馬賽克處理。

    楊中成表示，一個警察養成要好幾年，而交通助理員只訓練2個月就上路執行開單，這置警察的專業於何地？那以後就受訓2個就出來當警察就好了。政府聘用交通助理員，就等於聘請一個「有牌的檢舉達人」，民間反映這問題很嚴重，他服務處接獲民眾的陳情不斷，質疑政府搶錢。

    楊中成說，市府1年編列的交通罰款歲入預算為5億多，但到10月已經開罰11億了，到12月就超過12億，警方開的罰單就已經這麼嚴重了，為什麼還要請交通助理員來幫忙開單？他認為交通助理員應該是勸導民眾不要違停才對，而非以開單為手段。

    南市議會秘書長顏昇祺表示，接獲楊中成議員反映後，上週五已將他質詢影片中的明信片個資打上馬賽克，前後花了1個多小時，完成後已將影片重新上架。

    南市交通助理員執行違停開單，連日來爭議不斷。（南市警察局提供）

    南市議員楊中成質詢影片中的明信片個資，議會已做馬賽克處理。（擷取自南市議會網站）

