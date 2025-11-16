為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺南市

    11/20世界兒童人權日 南市兒少代表成果展現公共參與力

    2025/11/16 09:36 記者蔡文居／台南報導
    南市社會局在市圖新總館舉辦兒少代表成果展，展現第7屆兒童及少年代表2年來的培力與倡議成果，圖為參與兒少的大合照。（南市社會局提供）

    南市社會局在市圖新總館舉辦兒少代表成果展，展現第7屆兒童及少年代表2年來的培力與倡議成果，圖為參與兒少的大合照。（南市社會局提供）

    每年11月20日是「世界兒童人權日」，為迎接這特別的日子，台南市政府社會局在台南市立圖書館新總館舉辦兒少代表成果展，以「童聲飛揚・逐夢前行」為主題，展現第7屆兒童及少年代表2年來的培力與倡議成果，展期至11月30日止。

    南市社會局長郭乃文指出，2年來的兒少代表培力歷程，讓兒少們從學習理解權利到主動參與社會議題，展現出自信與責任感。無論是在兒權會提案、社區宣導或校園倡議中，兒少代表都以行動詮釋公共參與的精神。這些歷程不僅見證兒少的成長，也反映出台南在推動兒少權利教育上的堅實基礎與前進的動力。

    第7屆兒少代表成果展示，於台南市立圖書館新總館B1兒童區（兒童期刊區）展出。展區呈現兒少2年來的培力歷程與倡議成果，從校園安全、性別平等到交通安全等多元議題，記錄他們從理解權利到投入行動的成長軌跡。

    南市社會局表示，兒少代表制度不僅是參與的舞台，更是一段培養公民意識的旅程。透過展覽市民朋友可更深入認識兒童權利公約精神與兒少代表制度的意涵。邀請市民朋友一同前往觀展，感受兒少以行動實踐夢想、以熱情描繪未來的力量。

