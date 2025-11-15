成功大學社團爆糾紛 中生嗆「手掰斷」下場曝

中國留學生認定構成傷害與恐嚇危害安全罪，判刑4月與拘役30日，可易科罰金。示意圖。（資料照）

國立成功大學漫畫社爆發校園衝突，中國解姓留學生將張姓同學拉往牆角，嗆聲「別逼我把你的手掰斷」，台南地方法院認定構成傷害與恐嚇危害安全罪，判刑4月與拘役30日，可易科罰金。

雙方去年4月在成大學生第一活動中心B1因社務爆爭執，解男徒手抓住張男左上臂，強拉到遠處牆角，張男向後退，回頭看向同學尋求協助，仍被拖往牆邊；隔天再傳訊息放話，「如果今天動手的話，就不會像昨天那麼輕了，你相信我」，使張男心生畏懼。

請繼續往下閱讀...

張男翌日就醫，診斷為左上臂擦挫傷，傷勢部位與監視器畫面中遭抓扯的位置一致。法官勘驗校內監視錄影與錄音，認定解男不顧對方明顯拒絕與反抗，以物理力量強拉離開原地，已屬強迫他人行無義務之事，並以加重傷害的言語施壓，客觀上足以讓一般人感到不安。

解男到案一路否認犯行，辯稱沒有傷害、強制意圖，張男的傷與自己無關，還質疑告訴時間拖延。法院指出，本案在刑法6個月告訴期間內提告，且兩人同為成大學生，期間曾因學姐從中協調而遲疑，仍屬合理反應，難以據此否定被害人指訴，又解男未與張男和解或賠償，犯後態度不佳。

台南地院依傷害罪想像競合恐嚇危害安全罪分論併罰，判解男有期徒刑4月、恐嚇拘役30日，均得以1000元折算1日易科罰金。法院並說明，解男是來自中國在台就學的學生，是否強制出境應由移民署依兩岸相關法規處理，並非刑法得逕行宣告驅逐的對象。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法