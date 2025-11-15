虎頭埤釣魚比賽揭曉 齊田良1.33公斤泰國鱧奪首獎

齊田良勇奪虎頭埤釣魚比賽冠軍。（記者吳俊鋒攝）

「虎頭埤水與綠-路亞竿環保釣魚比賽」今天熱鬧登場，台南市觀光旅遊局祭出優渥獎品，逾260人報名，選手的漁獲秤重一拚高下，結果去年獲第5名的台日混血男齊田良，以1.33公斤的泰國鱧勇奪這屆金牌。

齊田良抱走名牌釣具，及釣魚背心與釣魚背包等總價值逾1.5萬元的首獎，李振濟以1.205公斤的琵琶鼠摘銀，銅牌得主為1.04公斤吳郭魚的歐哲宏，另有10位參賽者抽獎獲得4000至6500元的大禮包。

虎頭埤水與綠的路亞竿環保釣賽事邁入第3年，主要是希望讓水庫內的本土魚群，能夠有更多生存的空間，台南市政府觀光旅遊局這屆還加開葫蘆埤的場次，在下週六舉行，吸引全國逾350名高手參加，規模更勝於以往。

比賽限時完成，歷經3個鐘頭的努力，選手們將自己的最大漁獲，拿至評審區公開秤重，頒獎典禮上，觀光旅遊局長林國華，以及市議員穎艾達利與李偉智，還有各界貴賓等都到場，一起體驗釣魚的樂趣。

林國華說，今年參賽選手男女比例為9：1，15歲以下的20人，也有2位逾60歲的長者，老少都有，顯見釣魚已逐漸成為全齡喜愛的戶外休閒活動，虎頭埤場次報名的外縣市民眾也將近6成，活動建立口碑，且該水域已深受全國同好的歡迎。

觀旅局整理虎頭埤歷屆賽事的漁獲，常見的外來種有皇冠三間、七星飛刀、紅魔鬼、泰國鱧、藍寶石、土虱等，目前還未發現魚虎的蹤跡，今年水域也完成清淤，設施更進行優化，環境條件提升，歡迎大家平時持續來享受釣遊的樂趣。

市長黃偉哲表示，延續之前的好口碑，虎頭埤賽事已成為指標性活動之一，吸引國內各縣市好手前來較量，可以增進親子感情，並享受融入大自然的樂趣，更重要的是，推廣不污染水源的友善環境休閒活動，讓釣魚也能與生態保育的理念相結合。

這次活動，觀旅局也與亞洲最強釣魚地圖「DudeFishinG-釣魚人的數位圖鑑」合作推廣，鼓勵民眾善用數位工具，包含潮汐、天氣、風速、位置、時間、魚種與裝備等，全自動帶出，讓每次釣遊都能被完整記錄。

選手將漁獲拿到評審區秤重。（記者吳俊鋒攝）

選手將漁獲拿到評審區秤重，一較高下。（記者吳俊鋒攝）

「虎頭埤水與綠-路亞竿環保釣魚比賽」登場，湖畔站滿選手，全力搶勝。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤水與綠-路亞竿環保釣賽事再度登場，選手們在湖邊站定位置，等待大魚上鈎。（記者吳俊鋒攝）

