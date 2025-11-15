為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    臺南市

    台南「全糖式」交通宣導展 警方聯名甜點店端「食用法令」

    2025/11/15 18:11 記者王捷／台南報導
    台南市警五分局警員孫敏龍是這次警方與甜點店合作宣導交通安全的策展人。（記者王捷攝）

    為宣導「全糖市」台南市的交通安全，南警五分局與台南甜點品牌堯平布朗尼推出展期限定警察主題禮盒「警察食用法令」與警察玩具攝影展，讓民眾品嚐「全糖式」的交通安全與用路觀念宣傳。

    「玩具攝影展Ｘ警察。玩具。在地風景」由警政文庫與五分局合作，即日起至明年1月15日在堯平布朗尼二店展出，現場以玩具警車與警察人偶結合街景與廟宇實景，讓民眾一邊吃點心，一邊看見警察在城市穿梭的身影。

    策展人也是警員孫敏龍曾任職高雄市警局霹靂小組，多年投入警政文化與地方文史推廣，他以玩具模型入景拍攝交通指揮、社區巡邏與校園宣導，也運用AI人工智慧創作長者戴著微光手錶的圖像，提醒行車與行人互相留意。

    配合主題，堯平布朗尼設計展期限定禮盒組，把警政署每年編印的《警察實用法令》，趣味改寫成印在外盒上的「警察食用法令」向警察文化致敬。展期間店內展出限量禮盒，也將成為五分局粉絲專頁抽獎贈品，預料將吸引甜點迷與警察迷關注。

    五分局指出，北區元和宮也提供圓盾與警察背心造型反光小物，民眾只要現場追蹤主協辦合作粉專，即可獲得一份，這些反光配件不只是可愛紀念品，更是夜間外出時提高能見度的實用小道具。警方與業者期待，用「全糖式」讓民眾帶回布朗尼，也帶回藝術、甜點與交通安全觀念。

    台南市警五分局與台南甜點品牌堯平布朗尼推出展期限定警察主題禮盒「警察食用法令」。（記者王捷攝）

    堯平布朗尼是台南在地品牌，這次與警方異業結盟宣導交通安全。（記者王捷攝）

    北區元和宮也提供圓盾、警察背心造型反光小物。（記者王捷攝）

