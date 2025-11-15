為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    臺南市

    慶贊遶境 台南文朱殿太子爺登四輦轎 開放國小學童扛轎二蘇王戴錶吸睛

    2025/11/15 15:38 記者王姝琇／台南報導
    文朱殿太子爺登座四輦轎擔任先鋒官。（記者王姝琇攝）

    文朱殿太子爺登座四輦轎擔任先鋒官。（記者王姝琇攝）

    安平文朱殿慶贊藤南堂30週年遶境，由久未出門的太子爺任先鋒官，並登上有50餘年歷史的傳統四輦轎，邀國小學童來扛太子爺轎。而主轎則由威風凜凜的吏部二蘇王坐鎮，手上還戴著一支手錶，完全無違和感。

    藤南堂30週年遶境熱鬧登場，一群國小學童在文朱殿前集合顯得特別興奮。文朱殿副主委陳佑青表示，早年神明出門都是一大加一小的轎子互搭，後來因少子化等因素，多數神尊都登座在同頂大轎，這次文朱殿回歸傳統請出有50餘年歷史的傳統四輦轎，由太子爺登座擔任先鋒官，也開放讓國小學童來扛轎，象徵民俗文化世代傳承，也將信仰實踐在日常生活中。

    主轎由二蘇王坐鎮 戴錶吸睛

    此外，主轎則是由吏部二蘇王坐鎮，祂左手戴著手錶顯得格外引人注目，卻又完全無違和感。陳佑青說，這支手錶原是早期乩身辦事時卸下的，隨手掛上金身後祂就自然而然戴上變成「祂的」，也就沒有再取下過，也有十多年的歷史了。

    陳佑青也提到，這次出動的先鋒官太子爺是開基太子爺的副駕，多年前開基太子爺金身被竊，經指示為太子爺粧塑新的金身，期間開基太子爺竟出現在其他宮廟門口的箱子裡，推測是被人裝箱遺棄但又不敢亂丟，所幸在其他宮廟邊被人發現。

    這次藤南堂30週年遶境，文朱殿除了出轎慶讚，也希望透過紀錄將文朱殿的文化歷史故事用更多元的方式分享給下一代。

    文朱殿慶贊藤南堂30週年遶境，開放讓國小學童來扛太子爺四輦轎。（記者王姝琇攝）

    文朱殿慶贊藤南堂30週年遶境，開放讓國小學童來扛太子爺四輦轎。（記者王姝琇攝）

    文朱殿吏部二蘇王戴著手錶，完全無違和感。（記者王姝琇攝）

    文朱殿吏部二蘇王戴著手錶，完全無違和感。（記者王姝琇攝）

