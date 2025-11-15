為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺南市

    台南又燒了！歸仁民宅火警波及4戶

    2025/11/15 16:34 記者吳俊鋒／台南報導
    台南歸仁區發生民宅火警，消防隊全力灌救。（民眾提供）

    台南安定區1家廢水處理公司的廠房昨天下午發生大火，消防隊漏夜處理，忙得人仰馬翻，今天下午歸仁又發生民宅火警，延燒迅速，共波及4戶，都是3樓受災，全力動員灌救下，已完全撲滅，並無人員受傷。

    火場位於歸仁區民權一街，南市消防局下午1點29分接獲民眾報案，立即派遣保西、仁德、大灣、安和、歸仁與關廟等分隊共12車、23人趕往。

    趕往途中，保西分隊回報有發現濃煙，消防局立刻派遣第2梯次支援，包含大橋、後甲與五大隊，總計出動16車、34人全力灌救。

    燃燒處是透天厝3樓，已延燒5間，但火勢控制，初步回報沒有人員受困，消防隊積極搶救中。

    火場為2樓RC、3樓鐵皮加蓋連棟建物，共延燒4間於3樓處，總燃燒面積約95平方公尺，2點11分火勢控制，將近3點時殘火處理完畢，出動了24車，共77人趕往搶救；當時消防局獲報，線上詢問民眾得知無人受困，請其協助通知左右鄰戶出外疏散，起火原因仍待進一步調查。

