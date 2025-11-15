北港媽進府城8天！11/16起遶境將交管

北港媽南都巡歷16日遶境路線。（南市交通局提供）

北港媽進府城！11月16日至23日將有為期8天的「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」活動，遶境路線將由鹽水區開始陸續行經南市多個行政區，民眾要注意提早規劃替代路線，避開市區主要幹道可能擁擠路段，節省旅行時間。

南市交通局表示，遶境自16日進入鹽水區，陸續至新營區、下營區、麻豆區、七股區、佳里區、西港區、安定區、善化區、新市區、永康區等，於20日至23日在北區、中西區、安平區、安南區及將軍區、北門區等。預計遶境隊伍將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流。

交通局建議民眾可預先改道中華西路（台17線）、健康路、中華東路、中華南路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

遶境期間南市公車配合調整營運路線及取消停靠站位，16日影響鹽水與新營區、17日下營與麻豆區、18日麻豆、佳里、西港區、19日安定、善化、新市、永康區，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。

交通局局長王銘德表示，交通局將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，針對南市其他重要路段進行車流量監控，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

交通局提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

北港媽南都巡歷17日遶境路線。（南市交通局提供）

北港媽南都巡歷18日遶境路線。（南市交通局提供）

北港媽南都巡歷19日遶境路線。（南市交通局提供）

