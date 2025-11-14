翻牆撬窗闖前女友家偷15萬 男出庭稱「拿回自己的錢」法官不信

邱男翻牆撬窗闖前女友住處，偷走聚寶盆內15萬元，辯稱交往有付出只是拿回自己的錢，台南地院不採信判刑7月。（記者王捷攝）

邱姓男子跟林姓女友分手後，自認交往期間也有付出，翻牆溜進前女友家，持鐵鏟撬窗闖入客廳聚寶盆拿走15萬元，事後辯稱只是拿回自己的錢；台南地方法院不採信，依加重竊盜及侵入住宅罪判他應執行徒刑7月，可易科罰金。

去年12月23日深夜，邱男趁前女友不在家，翻越住處圍牆進入車庫，持鐵鏟撬開窗戶鑽入屋內，從客廳電視櫃上的聚寶盆拿走15萬；5天後清晨，他又未經允許翻牆進入同一處車庫逗留，無故侵入前女友的住居空間。

林女事後發現現金短少報案提告，台南市警第三分局到場勘查、並調閱監視影像與通訊紀錄移送台南地檢署。邱男在偵查與審理中承認翻牆、撬窗與拿錢過程，卻辯稱交往期間也有金錢付出，這次只是先拿回自己的錢。

林女則證稱，平日支出多由她負擔，聚寶盆和裡面的錢都是她放的，與邱男無關。法院認為，既無證據證明其中有任何部分屬於邱男，兩人若有金錢糾紛也應循法律途徑處理，夜間翻牆持鐵鏟撬窗取走現金，已構成攜帶兇器侵入住宅竊盜，另一次翻牆進入車庫則為侵入住宅，兩罪應分論併罰。

台南地院考量邱男因不甘分手又缺錢花用，短時間內兩度侵入前女友住處，侵害財產與居住安寧，犯後只坦承侵入行為，否認竊盜，亦未賠償損失；但他無前科，學歷國中，從事餐飲業，還須扶養母親與外婆，最終依加重竊盜與侵入住宅兩罪，定應執行有期徒刑7月，全案可易科罰金，並沒收未追回的15萬元犯罪所得。仍可上訴。

