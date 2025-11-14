聖克里斯多福總理伉儷來訪 見證台南、巴士底2古都締結姊妹市

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（中）見證台南市長黃偉哲（右）與范東亞大使（左）簽署姊妹市締盟書。（台南市府提供）

邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）與總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）今（14）日率團訪問台南。德魯總理此行也共同見證克國駐台大使范東亞（H.E. Donya Lynex Francis）代表巴士底市（Basseterre City）與台南市長黃偉哲簽署姊妹市協定，為台南與克國的情誼再添重要里程碑。

黃偉哲表示，德魯總理伉儷遠道來訪讓台南深感榮耀，也特別感謝德魯總理多次在國際場合為台灣發聲、力挺台灣參與國際組織。

黃偉哲也向克國駐台大使范東亞與我駐克國大使陶令文致謝，2位大使的協助促成此番締盟，2兩座城市得以結為姊妹市。他指出，台南是台灣第一座城市，也是擁有300年首都歷史的文化古都；巴士底則是克國首都與最古老的城市。兩市同為歷史重鎮，在此共同基礎上締結為姊妹市，更具獨特意義。

德魯總理表示，雖然台灣國土不大，但力量與價值深具影響力，而這份特質在台南更能清楚感受到。他提到，台南保存豐富的歷史古蹟，令人深刻感受古都傳承的文化厚度，而巴士底同樣擁有古堡遺跡，這使得兩市在文化上有著天然連結。此外，台南芒果享譽國際，克國國內也舉辦芒果節，兩地之間的巧合與相似更象徵締結姊妹市的緣分。

德魯總理也談到，當前有不少克國留學生在台南就讀，尤其以機械工程最受歡迎；學生不僅在台南獲得專業知識，也結交朋友、累積人生經驗，返國後更為國家轉型帶來新動能。他強調，小國也能擁有大夢想，台、克2國過去已攜手完成多項目標，期待藉由兩市締盟深化合作、拓展交流，讓更多人因雙邊互動受惠。

巴士底市位於聖基茨島（St. Kitts）西南岸，是聖克里斯多福及尼維斯聯邦的首都與最大城市。「巴士底」源自法文「低地」之意。我國於1983年與該國建交，為克國宣布獨立後首個建交國，雙方邦誼至今穩固友好。

台南市長黃偉哲（右）致贈市鑰給聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左）。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（右）致贈兩國國旗的蘭花給聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左），表達誠摯歡迎之意。（台南市府提供）

