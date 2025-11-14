南鐵「地下路」艱辛原定明年完工 再延5年關鍵原因一次看

台南市區鐵路地下化工程，原定明（2026）年完工，經交通部提報第三次修正計畫後，行政院今年4月核定計畫期程延長至2031年。（記者洪瑞琴攝）

台南市區鐵路地下化工程，原定明（2026）年完工，經交通部提報第三次修正計畫後，行政院今年4月核定計畫期程延長至2031年，整體計畫一口氣再展延5年，工程經費也從最初的293.6億元飆漲到412.643億元，增加近120億元。 台南這條「地下路」16年來走得千辛萬苦！

南鐵地下化計畫最初2009年獲行政院核定，工程長度約8.23公里，計畫範圍北起大橋車站南端、南至大林路平交道以南約0.6公里，主要將現有地面鐵道下地，以消除平交道瓶頸、改善都市分隔問題。不過，這條「地下路」一路走來可說步步艱辛。從早期拆遷戶抗爭、文資遺構挖掘調查，到近年勞工短缺與物資上漲等因素，皆使工程進度延宕、成本墊高。

請繼續往下閱讀...

交通部鐵道局南部工程分局說明，第二次修正計畫原訂於2024年11月完成第一階段通車，明（2026）年11月全案完工；但受用地拆遷及文資遺構等因素影響，第三次修正後，第一階段地下化通車時程延至明年12月，屆時台南車站將率先啟用新的地下月台與軌道。

此外，為強化通勤服務，計畫新增2座通勤車站「林森站」與「南台南站」。雖然地下化主體工程將於明年底先行通車，但後續新增車站與附屬設施工程幾乎占了整體工期的一半。

南部工程分局指出，因現場施工空間受限，必須待第一階段下地通車、原地面鐵路騰空後，才能展開第二階段工程，預計林森站將於2029年9月啟用，南台南站則於2030年9月啟用。2座新站啟用後，整體計畫仍需進行結算、驗收及財產登帳移交等行政作業，因此全案預計2031年3月完成。將在確保安全與品質前提下，全力加速後續工程推進，盼儘早完成整體地下化藍圖，改善台南市區交通環境。

南鐵地下化計畫最初2009年獲行政院核定，主要將現有地面鐵道下地，以消除平交道瓶頸、改善都市分隔問題。（記者洪瑞琴攝）

南鐵地下化8.23公里隧道主結構已全線完成。（台南市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法