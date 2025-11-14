台南安定工廠大火濃煙擴散 2、30公里外仁德街道一片「霧煞煞」2025/11/14 20:11 記者吳俊鋒／台南報導
安定工廠火警，濃煙擴散，距離2、30公里遠的仁德街道，像是起霧一般。（記者吳俊鋒攝）
台南安定中榮里的廢水處理工程公司下午發生大火，煙四處擴散，距離2、30公里遠的南關線各區，不僅聞得濃烈燃燒異味，入夜後街道甚至像起霧般，一片迷濛，影響視線，警方籲請民眾緊閉門窗，行車也要小心，注意安全。
其實根據空氣品質變化的通報，由於吹的是北風，污染物持續往南方傳遞，不僅台南最南端的南關線，連高雄的一些行政區也都遭受波及。
起火現場位在安定區中榮里的許中營，是處廠房，主要存放塑膠管、鐵管、油管，以及切割用少量甲苯，還有氬氣瓶，雖無危險物品，但火勢一發不可收拾，濃煙四竄，所幸無人受困。火勢目前已控制。
入夜轉涼，風勢更為明顯，遠在2、30公里外的仁德、歸仁、關廟、龍崎等地，都聞得到燃燒的異味，截至晚間7點半，濃煙仍未完全散去，街道像是起霧的情形持續中。
安定區中榮里工廠火警，巨濃煙四處飄散。（民眾提供）
安定區中榮里廢水處理公司廠房發生大火，濃煙不斷竄出。（民眾提供）
