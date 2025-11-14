為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺南市

    濃煙駭人！台南安定區工廠陷火海 台南高雄27區空品拉警報

    2025/11/14 20:25 記者劉婉君／台南報導
    台南安定區中榮里工廠火警隨風向改變，空氣品質影響範圍擴大至台南及高雄14個行政區。（讀者提供）

    台南安定區中榮里工廠火警隨風向改變，空氣品質影響範圍擴大至台南及高雄14個行政區。（讀者提供）

    首次上稿 19:40
    更新時間 20:25 火勢20時12分撲滅 台南高雄增至27區空品受影響

    台南安定中榮里今（14）日下午接近5時發生工廠火警，火勢已於6時左右控制，8時12分撲滅，但濃煙隨著風向從北風轉為東北東風，空氣品質影響範圍持續擴大，台南市環保局公布的空品警戒範圍從原本台南市4區，擴大至台南市7區、高雄市7區，目前最新再增加高雄茄萣等13個行政區，總計已有台南及高雄27區受到影響。

    安定中榮里一處廢水處理工程公司今天下午接近5時冒出大火，工廠被熊熊烈焰吞噬，火勢於8時12分撲滅，幸無人受困及受傷。

    由於大量濃煙竄天，原本隨著北風吹送，環保局對台南安定、新市、永康及安南區發包空氣品質警告，晚上7時隨著風向改變，影響範圍擴大，目前影響區域再增加台南市東區、仁德、歸仁區，以及高雄市阿蓮、路竹、岡山區、湖內、燕巢、橋頭、大社等區，提醒影響範圍內的民眾關閉門窗，如需外出應戴好口罩。

    台南安定區中榮里工廠火警，濃煙竄天。（讀者提供）

    台南安定區中榮里工廠火警，濃煙竄天。（讀者提供）

    台南安定區中榮里工廠火警，包括安定、永康、安南區及新市等4區空氣品質恐受影響。（讀者提供）

    台南安定區中榮里工廠火警，包括安定、永康、安南區及新市等4區空氣品質恐受影響。（讀者提供）

