    首頁 > 臺南市

    青鯤鯓扇形鹽田將納入台江公園 南市：朝生態園區發展

    2025/11/14 16:40 記者蔡文居／台南報導
    青鯤鯓扇形鹽田未來將納入台江國家公園。圖為扇形鹽田的生命之樹。（南市府提供）

    青鯤鯓扇形鹽田未來將納入台江國家公園。圖為扇形鹽田的生命之樹。（南市府提供）

    台江國家公園計畫將青鯤鯓扇形鹽田的區域納入國家公園的範圍，預計在2027年納入內政部國家公園署的管轄範圍，由台江國家公園做完整規劃，未來將研擬朝向設置生態保育園區定位來發展。

    南市議員蔡蘇秋金今天總質詢指出，近來青鯤鯓扇形鹽田的藍眼淚美景，帶來大量觀光人潮，卻因觀光設施及規劃不夠完善，不但未替地方帶來觀光財，反而因大量垃圾與交通阻塞引起地方民眾怨言。

    南市觀旅局長林國華表示，日前因藍眼淚美景帶來大量人潮而導致的環境髒亂問題，市府將立即籌畫解決，而對於未來如何加強周邊設施，將扇形鹽田的觀光人潮轉為正面的觀光財，包括觀光環境的清潔、觀光設施的完善與交通的改善等，市府將進行整體規劃。

    觀旅局指出，今年台江國家公園管理處將提案將扇形鹽田的區域納入國家公園的範圍，預計在2027年將納入，由台江國家公園管理處做完整規劃。此外，對於該地區設置觀景平台將委由南水分署主政，而瞭望場域因國家級濕地限制，觀旅局已商請南水分署協助，於濕地外海的海淡廠興建時協助。海淡場管理中心將以設置可供民眾參觀的環教中心目標進行規劃。

    台江處表示，扇形鹽田位於青鯤鯓北側，為七股鹽田濕地的一環，原本不包括在台江國家公園內，因其具有生態特殊性而研議納入，目前正辦理第2次通盤檢討，預計將扇形鹽田納入台江國家公園範圍，待審議通過後才能確定納入，後續做法也才會進一步討論。

    網友回應
