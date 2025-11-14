為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺南市

    傳承原民製麴文化智慧 丮硠．瑪那在廚房裡用族語說故事

    2025/11/14 16:45 記者王姝琇／台南報導
    擅長阿美族製麴和釀造工法的丮硠．瑪那（著圍裙者）。（台南市政府觀旅局提供）

    擅長阿美族製麴和釀造工法的丮硠．瑪那（著圍裙者）。（台南市政府觀旅局提供）

    台南有數千位原住民市民，其中阿美族人數眾多。丮硠．瑪那（Kilang．Manah）擅長製麴，積極推廣阿美族傳統釀造工法，讓原住民飲食文化智慧得以傳承，也能創新應用於現代餐飲。

    丮硠．瑪那以生活化課程結合語言，教授製麴、醃漬，呈現原住民如何從自然中汲取靈感，為飲食增添風味，等於在廚房用族語說故事。阿美族以野菜文化聞名，食用的野菜逾200種，丮硠．瑪那也帶領學員採集黃荊、刺蔥、馬告、月桃、紫蘇、土肉桂、野薑花等本土植物，運用在料理、釀酒，認識土地的味道，學習和環境共存。

    丮硠．瑪那說，阿美族愛吃菜，經常用麴醃漬、保存食物以未雨綢繆，也懂得就地取材，辨識和利用各種製麴的植物。在部落裡製麴和釀造是婦女的工作，家中排行老大的他，從小就得幫忙媽媽整理瓶瓶罐罐，雖然他常為此抱怨，卻也耳濡目染學會發酵的技巧與知識。

    因工作來到台南後，不習慣這座全糖城市的甜，讓他一頭栽進釀造世界裡，試著用米麴做出記憶中部落的味道，撫慰鄉愁。丮硠‧瑪那說，他原在札哈木公園指導傳統樂舞，2007年左右開始有對飲食及族語推展的想法，後來進入社團和學校教族語，整理飲食文化，漸漸自己開課教野菜保存、釀酒等。

    當學生親手觸摸、聞嘗，說出tamud（麴）、misaeraw（釀造）、panay（糯米飯）的時候，眼神往往發亮，老人家更是精神為之一振，對小時候的生活侃侃而談。這種重新與土地、文化連結的興奮讓他更樂於分享。如今甚至有人遠從台東、花蓮來上課。

    丮硠．瑪那強調，發酵沒有比例公式，全靠眼到、手到、口到，那不只是料理技術，而是一種生活態度和與自然共處的方式。這些飲食智慧和植物知識是部落文化的根。他說，台南不急不躁的節奏，使各種族群文化都能好好呼吸、流動，而這座願意包容、照顧與信任的城市，讓他在此安居樂業，也更認同自己的族群。

    丮硠．瑪那也長於阿美族傳統食器製作及竹編。圖為他用檳榔葉鞘編成的天然餐具。（台南市政府觀旅局提供）

    丮硠．瑪那也長於阿美族傳統食器製作及竹編。圖為他用檳榔葉鞘編成的天然餐具。（台南市政府觀旅局提供）

    丮硠．瑪那在課程結束時，會請學員展示創意料理作品，分享學習成果。（台南市政府觀旅局提供）

    丮硠．瑪那在課程結束時，會請學員展示創意料理作品，分享學習成果。（台南市政府觀旅局提供）

    阿美族以野菜文化聞名，也把麴用在醃漬、保存食材。（台南市政府觀旅局提供）

    阿美族以野菜文化聞名，也把麴用在醃漬、保存食材。（台南市政府觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播