傳承原民製麴文化智慧 丮硠．瑪那在廚房裡用族語說故事

擅長阿美族製麴和釀造工法的丮硠．瑪那（著圍裙者）。（台南市政府觀旅局提供）

台南有數千位原住民市民，其中阿美族人數眾多。丮硠．瑪那（Kilang．Manah）擅長製麴，積極推廣阿美族傳統釀造工法，讓原住民飲食文化智慧得以傳承，也能創新應用於現代餐飲。

丮硠．瑪那以生活化課程結合語言，教授製麴、醃漬，呈現原住民如何從自然中汲取靈感，為飲食增添風味，等於在廚房用族語說故事。阿美族以野菜文化聞名，食用的野菜逾200種，丮硠．瑪那也帶領學員採集黃荊、刺蔥、馬告、月桃、紫蘇、土肉桂、野薑花等本土植物，運用在料理、釀酒，認識土地的味道，學習和環境共存。

丮硠．瑪那說，阿美族愛吃菜，經常用麴醃漬、保存食物以未雨綢繆，也懂得就地取材，辨識和利用各種製麴的植物。在部落裡製麴和釀造是婦女的工作，家中排行老大的他，從小就得幫忙媽媽整理瓶瓶罐罐，雖然他常為此抱怨，卻也耳濡目染學會發酵的技巧與知識。

因工作來到台南後，不習慣這座全糖城市的甜，讓他一頭栽進釀造世界裡，試著用米麴做出記憶中部落的味道，撫慰鄉愁。丮硠‧瑪那說，他原在札哈木公園指導傳統樂舞，2007年左右開始有對飲食及族語推展的想法，後來進入社團和學校教族語，整理飲食文化，漸漸自己開課教野菜保存、釀酒等。

當學生親手觸摸、聞嘗，說出tamud（麴）、misaeraw（釀造）、panay（糯米飯）的時候，眼神往往發亮，老人家更是精神為之一振，對小時候的生活侃侃而談。這種重新與土地、文化連結的興奮讓他更樂於分享。如今甚至有人遠從台東、花蓮來上課。

丮硠．瑪那強調，發酵沒有比例公式，全靠眼到、手到、口到，那不只是料理技術，而是一種生活態度和與自然共處的方式。這些飲食智慧和植物知識是部落文化的根。他說，台南不急不躁的節奏，使各種族群文化都能好好呼吸、流動，而這座願意包容、照顧與信任的城市，讓他在此安居樂業，也更認同自己的族群。

丮硠．瑪那也長於阿美族傳統食器製作及竹編。圖為他用檳榔葉鞘編成的天然餐具。（台南市政府觀旅局提供）

丮硠．瑪那在課程結束時，會請學員展示創意料理作品，分享學習成果。（台南市政府觀旅局提供）

阿美族以野菜文化聞名，也把麴用在醃漬、保存食材。（台南市政府觀旅局提供）

