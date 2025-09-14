台南永福星星幫「泳」闖水世界 扶輪盃全員奪牌

2025/09/14 18:22

永福國小自閉症巡迴班輔導的大小星星兒在台南市扶輪盃身障游泳比賽大放異彩。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市扶輪盃身障游泳比賽今在大成國中登場，28隊、近70人參賽，永福國小自閉症巡迴班輔導的大小星星兒多年來自我泳訓，在此次比賽大放異彩，參賽者都拿到該組前3名，提前為即將到來的教師節慶祝。

「永福星星幫」泳將年紀最大為20多歲已就業肯納青年，年紀最小的是小三星星兒，他們都是從學前階段開始學游泳，以克服天生觸覺敏感、感覺統合失調等問題。永福國小校長楊淑晏表示，透過泳訓發現，愈小接觸水的孩子們學習得愈好。

永福特教老師說，很多星星兒從小就開始接受泳訓，不管是累積100小時或1000小時，星星兒們把握任何機會參與每次的游泳訓練，也不放棄獲得獎勵的機會！親師生每年相約扶輪盃游泳比賽，就算畢業了也會歸隊參與「泳訓同學會」。

值得一提的是，得獎後不擅社交的星星兒也與夥伴分享經驗，肯納青年小豪（化名）提到，「自己要更加努力才行。」參加100公尺自由式與蛙式獲金牌4連霸的阿瑞（化名）立下志願，「希望可以帶著夥伴，挑戰更高難度的海上長泳。」

賴育誠表示，有星星兒對於游泳是極度的不適應，他說，「能讓孩子站在水裡就已是很大的突破！」對沒有積極訓練的自閉症孩子來說，皮膚的接觸、環境的吵雜及人群，都是很大的挑戰，尤其也有星星兒不願接觸水而無法洗澡，特別是洗頭，對某些星星兒來說就像「打仗」般困難，有些孩子被雨淋到還會因為皮膚的接觸的不適感，產生極大情緒困擾。

楊淑晏表示，校方一直不斷地為特教學生找資源協助其成長，特別的是為星星兒開設潛能開發課程，不僅希望能克服自閉兒對水的恐懼，也希望讓他們多運動，游泳課大家都在水裡，就一定會參與。

