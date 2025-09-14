零容忍！台南安平同一路口 1晚連逮3酒駕

台南市警四分局員警於13日深夜在安平區安北、民權路口攔檢、連逮3件酒駕案。（圖由警方提供）

2025/09/14 16:41

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局四分局於13日晚間執行取締酒後駕車勤務，在轄內安北、民權路同一路口半個多小時接連查獲3件酒駕案。3名男汽車駕駛人酒測值分別是0.48、0.23及拒測，3男各依公共危險罪現行犯送辦、道交條例開罰與扣車保管，展現警方對「酒駕零容忍」的執法決心。

依警方開單時間，42歲的陳姓男子駕駛汽車於當晚10點44分被告發，因他拒絕酒測，警方依道交條例35條開罰及扣車；接著攔獲駕駛汽車的49歲郭姓男子，郭酒測值0.48，被依刑法公共危險罪嫌送辦；駕車的46歲蔡姓男子，酒測值0.23，也被依道交條例第35條開罰及扣車。

市警四分局表示，今年從1月到9月止，四分局已主動查獲喝酒後駕車案共計135件。本次執勤結果再顯示，仍有部分駕駛人心存僥倖，忽視法令嚴明規範與公共安全。警方除不定期規劃取締酒後駕車路檢勤務外，並保持全天候24小時不間斷的查緝作為，同時也持續深入飲酒場所、名勝古蹟、學校與社區據點，宣導「酒後不開車、酒後找代駕」等交通安全觀念，務求從源頭降低酒駕發生率。

市警四分局長曹儒林呼籲，9月為交通部推動的「交通安全月」，今年度主題為「人本交通－停讓文化」。提醒駕駛人除應恪守「喝酒不開車、開車不喝酒」原則，更要在行經路口時減速慢行、禮讓行人，營造友善的用路環境，確保所有用路人的安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

