南鐵地下化後 南青共議綠色運具未來

研考會主委王效文肯定青年以審議共識未來城市交通願景的行動。（圖由台南市政府提供）

2025/09/14 16:01

〔記者王姝琇／台南報導〕台南青年審議民主行動計畫執行團隊「孔乙己哇與沒有麗莎」辦理審議工作坊，聚焦南鐵地下化後的城市發展契機。預計10月21日於成功大學辦理南青創聲論壇，由團隊發表審議成果，並邀專家學者與談，讓青年的主張捲動更多公共參與能量，邀關心青年朋友共同參加。

台南鐵路地下化工程（簡稱南鐵）預計2026年底進行地下軌道通車，同時啟用台南站地下新站體，而新增的林森站及南台南站則預計分別於2029年及2030年啟用，後續仍需進行地面層綠廊道改造等工程。

本次工作坊以「綠色運輸科技，看見未來新可能」為標語，透過世界咖啡館模式，邀集多方青年交流，從鐵路地下化帶來的空間再造，到交通工具的未來選擇，以及「最後一哩路」接駁的多元解方，全面展開深度討論。

成功大學都市計劃學系副教授李子璋分享鐵路地下化對於火車站周圍區域交通的改變，成功大學交通管理科學系教授鄭永祥則介紹新型綠色運具電動滑板車的趨勢，不僅共同審思國際案例，更針對台南在地現況提出具體建言，展現新世代對公共事務的熱情與創意。

參與青年認為，道路與運輸系統應兼顧多元使用者需求，公部門宜優先完善大眾運輸路網，並設置行人優先區，透過都市計畫與跨局處協調，全面檢視交通設施。建議措施包含綠蔭步道、停車與轉乘空間、多元運具與轉乘優惠，並推動新型態運具示範。也呼籲制定明確安全規範，兼顧青年與高齡族群需求，並適度提高運具持有成本，配合民眾需求調整公車路線。

研考會主委王效文指出，本計畫入選的5組團隊，分別針對休閒農業、老街美食、原民文化、綠色交通與居住正義等議題展開審議討論，讓在地議題、實際政策成為青年參與公共事務的實作課題。本計畫預計10月21日於成功大學辦理南青創聲論壇。

青年團隊「孔乙己哇與沒有麗莎」以「綠色科技與交通，引領城市新可能」為題，邀請青年、居民、專家多方交流。（圖由台南市政府提供）

