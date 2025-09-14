為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺南市

    轉彎擦撞行人庇護島 混凝土車翻覆駕駛傷

    1輛預拌混凝土車今日行經官田區台1線、南318線路口時，擦撞行人庇護島後翻覆，47歲鄭姓駕駛頭部擦挫傷，酒測值為零，肇事原因有待警方調查。（民眾提供）

    1輛預拌混凝土車今日行經官田區台1線、南318線路口時，擦撞行人庇護島後翻覆，47歲鄭姓駕駛頭部擦挫傷,酒測值為零,肇事原因有待警方調查。(民眾提供)

    2025/09/14 14:49

    〔記者王涵平／台南報導〕1輛預拌混凝土車今日行經官田區台1線、南318線路口時，擦撞行人庇護島後翻覆，47歲鄭姓駕駛頭部擦挫傷，酒測值為零，肇事原因有待警方調查。

    今日上午近11時，鄭姓男子駕駛預拌混凝土車行經官田區南廍里南318線，欲左轉台1線北上時，於路口擦撞行人庇護島翻覆，幸無人車行經遭到波及，麻豆警方獲報立即啟動交通快暢機制，派遣官田所員警前往交通疏導管制，並通報新營工務段及聯繫拖吊車清理排除事故現場，將頭部擦挫傷的鄭姓駕駛送柳營奇美醫院治療。

    麻豆警分局呼籲，大型車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故；另提醒民眾路上看到大型車轉彎、變換車道或行駛於狹窄路段，應保持安全距離，機車騎士不要心急搶快鑽車縫或是並行，以確保安全。

    

    

