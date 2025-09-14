為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    臺南市

    台灣府城建城300年 新化武德殿內體驗日本京都傳統抹茶道

    日本京都產業大學及同志社大學茶道社師生來台，在新化武德殿內帶民眾體驗日本傳統茶道。（記者劉婉君攝）

    日本京都產業大學及同志社大學茶道社師生來台，在新化武德殿內帶民眾體驗日本傳統茶道。（記者劉婉君攝）

    2025/09/14 12:26

    〔記者劉婉君／台南報導〕今年是台灣府城建城300年，由財團法人古都保存再生文教基金會發起的系列活動之一「美麗日子在身邊」，今（14）日由日本京都產業大學及同志社大學茶道部師生，在台南市歷史建築新化武德殿內，帶民眾體驗道地的日本京都傳統抹茶道，共度日式和風的假日。

    「美麗日子在身邊」日本京都裏千家茶文化交流，由古都保存再⽣⽂教基⾦會、⽇本京都美濃清商⼯株式會社等台日民間團體合辦，奉茶老闆葉東泰表示，日本京都來台交流茶文化已持續15年，每年都會到台灣奉茶，2017年台南公園開園百年時，更曾來台合作「千碗百歲」紀念茶會，台南公園即為昔日府城大北門城場域，今年台灣府城建城300年，將系列活動拉到新化提供體驗，希望透過台日交流，在茶香中體會歷史文化旅程。

    茶道體驗活動上午及下午各1場，每場次50人，反應相當熱烈，來自日本京都的大學生們，由三窪笑理子、鈴木那美、堀井見佳等3位茶道老師率領，引領民眾實際體驗傳道的日本茶道文化，在日式建築內認識相關的品茶禮儀，及品嚐抹茶及和菓子，新化區長李義隆、台南市城市文化交流協會理事長王榮森、前台南市觀光旅遊局長林信安等人也到場參與。

    民眾體驗日本京都裡千家茶道文化。（記者劉婉君攝）

    民眾體驗日本京都裡千家茶道文化。（記者劉婉君攝）

