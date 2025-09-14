為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺南市

    用email催繳交通罰單 台南監理站：是詐騙！

    交通部台南監理站強調，監理單位不會寄送電子郵件向民眾催繳交通違規罰款，若民眾接到催繳罰款的電子郵件，一定是詐騙。（圖由台南監理站提供）

    2025/09/14 10:28

    〔記者王俊忠／台南報導〕交通部台南監理站提醒民眾，如收到任何罰單催繳電子郵件，都是詐騙，監理機關不會用電子郵件通知民眾催繳交通違規罰鍰！

    由於近期詐騙集團頻繁冒用「監理服務網」、「監理機關」或「交通部公路局」等名義，寄送偽造的「交通違規催繳罰單」電子郵件，並引導民眾點擊假網址進行詐騙。迄9月上旬已通報警政署並下架逾600個假冒網站。台南監理站強調，監理機關不會用電子郵件向民眾催繳罰單罰款，所以只要民眾收到任何催繳罰單的電子郵件絕對是詐騙，請民眾不要點選開啟，以免受騙。

    台南監理站表示，民眾如有交通違規罰單未繳，可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢或超商多媒體機查詢或洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理機關查詢相關違規資料；六都地方政府管轄之交通違規，請洽六都裁決中心（處）等方式查詢，如有疑慮也可撥打165反詐騙專線諮詢，以維護自身權益避免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

