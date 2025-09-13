為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺南市

    助台南弱勢戶修繕風災屋 做工行善團完成第29戶

    台南做工行善團在後壁區完成災後弱勢戶重建的第29戶，成為為弱勢戶修繕最多的團體。（台南市勞工局提供）

    台南做工行善團在後壁區完成災後弱勢戶重建的第29戶，成為為弱勢戶修繕最多的團體。（台南市勞工局提供）

    2025/09/13 20:11

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局「做工行善團」結合各工會專業志工，投入丹娜絲災後弱勢戶受損房屋修繕工作，今天（13日）在後壁區由電氣工會安裝電熱水器及衞浴設備，全案順利完工，讓賴姓家庭重拾生活希望，臉上綻放久違笑容。這是做工行善團這次風災完成重建的第29戶，比其他投入免費修繕的慈善團體、營造廠商還要多，全市修繕最多，並且是做工行善團成立以來的第308修繕戶。

    後壁區賴姓災民獨力撫養兩名身心障礙兒子，是列冊身障弱勢戶，做工行善團接獲通報後，迅速展開勘查及規劃修繕方案，先完成新屋頂搭建，讓原本連門都沒有的浴室首度擁有窗戶及門，再完成室內裝潢及油漆、鋁門、鋁窗安裝，今天再裝家電，重建「新厝」。

    台南市勞工局長王鑫基說，感謝安心舜力安衛家族核心單位新舜營造加入做工行善團，協助家園重建工作，做工行善團針對災後弱勢戶媒合修繕計有42戶，目前29戶順利完工、9戶施工持續中，修繕個案在關廟、後壁、西港、七股等地，只要是弱勢戶在媒合後就展開修繕，許多善心人士捐款，才讓修繕重建工作愈做愈多。

    王鑫基說，感謝做工行善團各工會修繕志工在本職工作之餘，仍不吝付出時間與專業參與修繕公益，讓人感動。

    台南市做工行善團水電志工在後壁區賴姓住戶裝設水電和衛浴設備，完成災後弱勢戶重建的第29戶。（台南市勞工局提供）

    台南市做工行善團水電志工在後壁區賴姓住戶裝設水電和衛浴設備，完成災後弱勢戶重建的第29戶。（台南市勞工局提供）

    台南市勞工局局長王鑫基稱讚做工行善團在後壁區完成災後弱勢戶重建的第29戶，並是做工行善團成立以來的第308修繕戶。（台南市勞工局提供）

    台南市勞工局局長王鑫基稱讚做工行善團在後壁區完成災後弱勢戶重建的第29戶，並是做工行善團成立以來的第308修繕戶。（台南市勞工局提供）

