助台南弱勢戶修繕風災屋 做工行善團完成第29戶

〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局「做工行善團」結合各工會專業志工，投入丹娜絲災後弱勢戶受損房屋修繕工作，今天（13日）在後壁區由電氣工會安裝電熱水器及衞浴設備，全案順利完工，讓賴姓家庭重拾生活希望，臉上綻放久違笑容。這是做工行善團這次風災完成重建的第29戶，比其他投入免費修繕的慈善團體、營造廠商還要多，全市修繕最多，並且是做工行善團成立以來的第308修繕戶。

後壁區賴姓災民獨力撫養兩名身心障礙兒子，是列冊身障弱勢戶，做工行善團接獲通報後，迅速展開勘查及規劃修繕方案，先完成新屋頂搭建，讓原本連門都沒有的浴室首度擁有窗戶及門，再完成室內裝潢及油漆、鋁門、鋁窗安裝，今天再裝家電，重建「新厝」。

台南市勞工局長王鑫基說，感謝安心舜力安衛家族核心單位新舜營造加入做工行善團，協助家園重建工作，做工行善團針對災後弱勢戶媒合修繕計有42戶，目前29戶順利完工、9戶施工持續中，修繕個案在關廟、後壁、西港、七股等地，只要是弱勢戶在媒合後就展開修繕，許多善心人士捐款，才讓修繕重建工作愈做愈多。

王鑫基說，感謝做工行善團各工會修繕志工在本職工作之餘，仍不吝付出時間與專業參與修繕公益，讓人感動。

