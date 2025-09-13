自行車慢觀光 仙境西拉雅「環騎5COOL」大會師出發

首次舉辦「仙境西拉雅．環騎5COOL」活動，在官田遊客中心大會師後，由自由車界5名網紅領騎出發。（記者楊金城攝）

2025/09/13 19:54

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區推動自行車觀光，今天（13日）下午首次舉辦「仙境西拉雅．環騎5COOL」活動，在官田遊客中心大會師，車界5名網紅領騎出發，帶領362名車友暢遊5大水庫湖光山色；明天還有草原市集、民歌演唱會，11月22、23日舉辦環騎5COOL 188K歡迎車友來挑戰，已開放報名。

西拉雅5COOL（取諧音「庫」）指的是台南曾文水庫、烏山頭水庫、虎頭埤水庫、尖山埤水庫、白河水庫，規劃5條水庫騎乘路線。西拉雅國家風景區管理處處長許主龍說，西拉雅5COOL活動入選觀光署「台灣自行車旅遊節十大品牌」，去年試辦，今年首辦，會持續舉辦下去，希望將西拉雅5COOL自行車活動打造為國際級品牌自行車活動，吸引國內、外車友前來參加具西拉雅地方特色的自行車活動，推廣自行車觀光，鼓勵民眾來到西拉雅慢騎、慢活、慢觀光，以五感深度體驗地方風貌、帶動「慢」經濟。

環騎西拉雅5COOL今天下午在台南官田遊客中心，由許主龍、立委陳亭妃、水利署南水分署曾文水庫管理中心主任吳俊杰、農業部農水署烏山頭水庫風景區主任邱寰一、西拉雅觀光產業協會理事長林憲堂等人鳴笛後出發，邀請自行車界網紅里長伯CT Yeh、旅遊節目主持人Windy及松本理惠、洛克、黃恆真各領騎1條水庫路線，路線距離從8公里至90公里不等，不分老少的車友快樂騎行，欣賞西拉雅之美。

西拉雅5COOL在官田遊客中心還有自行車嘉年華，在西拉雅大草原舉辦兒童滑步車趣味賽、草原市集、音樂會，特地與ROUVY線上騎乘平台合作，會場設有「自行車菱波官田線」體驗區，民眾坐上自行車踩踏可線上同步感受騎行的樂趣。

明天下午2點開始的草原市集民歌演唱會，有南方二重唱、歌手葉佳修及拾參樂團帶來經典民歌演出，鼓勵民眾自行車旅行慢遊。

西拉雅5COOL在官田遊客中心的自行車嘉年華，舉辦兒童滑步車趣味賽。（記者楊金城攝）

「自行車菱波官田線」體驗區，民眾坐上自行車踩踏可線上同步感受騎行的樂趣。（記者楊金城攝）

西拉雅5COOL在官田遊客中心還有自行車嘉年華，有草原市集音樂會。（記者楊金城攝）

首次舉辦「仙境西拉雅．環騎5COOL」活動，打造自行車台灣品牌。（記者楊金城攝）

