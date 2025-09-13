台南仁德中洲里三寶公仔賣萌 結合地方特色產業推展觀光

仁德中洲里結合轄內產業三寶，打造了地瓜、番茄、胡麻的趣味公仔，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/13 12:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕逐漸都市化發展的台南仁德中洲里，仍保有傳統鄉村的田園風情，為了推廣休閒農遊，取材轄內知名的三寶產業，打造了地瓜、番茄、胡麻等公仔裝置藝術，並結合全新設計的入口意象，成為觀光行銷的社區亮點，已完工、亮相，萌樣引起矚目。

中洲里全新的入口意象位於當地福德祠前，還有三寶的公仔與造型椅，透過裝置藝術的布設，形塑社區亮點，另外也增闢一處洗腳池，方便在田野中焢窯、嬉戲、玩泥巴的親子使用，盡情享受農遊的樂趣。

中洲里長葉清仁表示，入口意象涵蓋了二仁溪、保生宮與向日葵等圖騰，結合轄內重要的自然景景觀、人文風情等特色元素；而三寶藝術公仔，則是地瓜、番茄，以及胡麻種子與胡麻蒴莢，造型相當可愛，一完工亮相，就吸引附近居民圍觀。

葉清仁說，三寶的公仔就設置在福德祠的榕樹下，造型椅則位於一旁的社區照顧關懷據點前，加上入口意象，以里民休閒廣場的概念全力規劃，並將推動為中洲樂農遊的前進基地，再串連轄內市定古蹟「二層行溪舊鐵橋」，全力行銷觀光。

仁德區長黃素美指出，當地透過農村再生計畫爭取到經費，公所全力配合、協助，成功推動社造亮點，包含將閒置豬舍變成麻油客棧、讓荒廢哨兵站化身假日咖啡館等，都可看到中洲里的用心付出，努力值得肯定，歡迎各界一起遊賞。

除了公仔之外，還有地瓜、胡麻、番茄的三寶造型椅。（記者吳俊鋒攝）

中洲里全新設計的入口意象，涵蓋了二仁溪、保生宮、向日葵等當地重要元素。（記者吳俊鋒攝）

現場還增設了洗腳池。（記者吳俊鋒攝）

