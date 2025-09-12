台南專屬新地標 12米「卡比胖拉」泡湯秀萌翻安平

12米高的「卡比胖拉」水豚君，以慵懶泡湯造型現身。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/12 20:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全台最萌的「卡比胖拉」霸氣登陸安平！「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，明（13）日至10月19日在安平漁人碼頭盛大登場。今（12）日開幕式，台南市長黃偉哲宣布，本土IP「卡比胖拉」首度亮相台南，不像其他縣市展期一結束就撤走，這次將長駐台南，成為城市的專屬新地標，長期陪伴大小朋友。

最吸睛亮點就是12米高的水上氣偶，以慵懶泡湯造型現身，手中還抱著台南青皮椪柑，入夜更有搭配音樂與燈光的「泡湯秀」，平日晚上6時至8時、假日延長至9時，每半小時展演1次，讓卡比胖拉白天可愛、夜晚夢幻。來安平不只看夕陽，還能遇見泡湯的卡比胖拉，台南變得更萌更療癒！

現場還有兩座5米高陸上卡比胖拉，頂著台南芒果、懷抱擔仔麵，加上50隻不同造型紙雕裝置，彷彿一整支萌萌大軍登陸安平，讓遊客拍照打卡停不下來。

不只好拍，還好逛好買！活動期間每週末與國定假日都有假日市集，集結在地小吃與創意商品，還推出專屬文創周邊。觀旅局更聯手30家旅宿與店家祭出優惠，只要拿出與卡比胖拉的合照，就能享住房或餐飲折扣。

觀旅局大力推薦遊客來台南玩，一定要把安平排進行程，這裡有古堡、老街、樹屋，「現在更多了一隻超大卡比胖拉！」從白天到夜晚都精彩，民眾可上台南旅遊官網或Facebook粉絲團，掌握更多活動資訊。

