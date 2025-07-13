台電搶修人員晚上9點才用餐 民眾掏2000元請客致謝

台電新營區營業處工程車在搶修空檔，今晚（13日）約9點才到學甲吃晚餐。（民眾提供）

2025/07/13 23:28

〔記者楊金城／台南報導〕台電搶修台南溪北復電，受到很多人責罵，但也有很多民眾理解和支持，今晚（13日）9點在學甲區就有名民眾看見台電人員吃「晚」飯，掏出2000元請客，對台電員工復電辛苦表達感謝。

台南溪北地區因大規模停電，線路複雜加上電桿倒塌眾多，搶修費時，今天是災後第7天，台電和外地支援人員依然在學甲、北門、鹽水等地進行搶修作業，台電新營區營業處6位員工，今晚（13日）約9點才到學甲仁仔牛肉麵用餐吃晚餐。

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店家說，1名在店內用餐的客人，結帳的時候丟下2000元，請店家為台電員工準備好餐點，要請這群台電員工。

店家請好心人留下姓名，男客人卻搖搖手就匆忙離開了；店家指出，台電搶修這幾天真的是太辛苦了，謝謝這位善心又熱心人士，直言人間處處有溫情。

6位台電員工用餐時才知有民眾請客，會心一笑，謝謝民眾的相挺；店家在結帳完將剩下的1100元現金，交給他們加餐費，6位台電員工說他們還沒下班，還要做到晚上12點才能交班，等晚上12點下班，回台電新營區處備料應該到明天（14日）凌晨2點了，然後明早6點上班又要趕工。

台電新營區營業處指出，復電剩最後一哩路，台南溪北停電戶數今晚剩4000戶上下，將全力完成復電。

台電新營區營業處6位員工，今晚（13日）約9點才到學甲仁仔牛肉麵用餐吃晚餐，有民眾看到他們，立馬請客感謝他們。（店家提供）

台電新營區營業處6位員工，今晚（13日）約9點才到學甲仁仔牛肉麵用餐吃晚餐，搶修工作要再做到晚上12點才交班，明早又上工。（店家提供）

台電人員望著民眾留下請客的餐費。（店家提供）

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