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    丹娜絲肆虐台南30萬多戶停電 搶修7天衝刺最後4470戶

    十三日白天，台電工程人員在烈日高溫下持續搶修台南地區損壞的電力設施。（台電台南區處提供）

    十三日白天，台電工程人員在烈日高溫下持續搶修台南地區損壞的電力設施。（台電台南區處提供）

    2025/07/13 22:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風從7月6日晚間開始肆虐台南後，造成大台南高達30萬多戶曾經停電，在台電公司全台大動員支援搶修台南毀壞的電力設施，不間斷搶修，迄13日晚間10點，台南地區剩下4470戶停電，集中在學甲、北門、下營、佳里及七股等區，搶修工作進入最後一哩路。台電感謝7天來受災民眾的耐心等待與支持，會克服困難持續搶修，儘速恢復全面供電。

    搶修已進入最後階段，台電持續依照搶修順序：供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→變壓器→低壓線及接戶線。台電台南區營業處表示，由於停電戶極為分散且須修復低壓線路及接戶線數量驚人，導致總施工時間遠遠超過預期。

    目前台電已配合里長通報、帶路，減少巡視搜尋的時間儘速搶修，台電感謝民眾耐心等待與支持，同仁將持續加速為民眾送電。即使歷經連日苦戰，工程人員身心俱疲，但為了儘速還電於民，無不殫精竭慮、打起精神，持續推進工程搶修進度。

    台電台南區處說，其他縣市支援區處的台電同仁及承攬商在搶修時程壓力下努力不懈，工程現場如戰場般忙碌，車輛一字排開、吊臂高舉，13日白天頂著烈陽與高溫，揮汗不曾停歇。而受災區鄰里長、里民或熱心民眾等，不吝送上鼓勵、支持話語，有時還帶上糧食補給，如餅乾、飲料、水果等，讓同仁相當感激。

    台南七股鄉七股里黃里長與住戶黃先生熱情提供魚湯、便當、飲料、香蕉等食物慰勞搶修復電的台電同仁。（台電台南區處提供）

    台南七股鄉七股里黃里長與住戶黃先生熱情提供魚湯、便當、飲料、香蕉等食物慰勞搶修復電的台電同仁。（台電台南區處提供）

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