丹娜絲重創雲嘉南風景區 台南北門井仔腳鹽田最慘

北門錢來也雜貨店的屋瓦破損，暫停對外開放。（記者楊金城攝）

2025/07/13 19:28

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲颱風橫掃雲嘉南濱海國家風景區，以台南北門受災較為嚴重，包括北門井仔腳瓦盤鹽田、水晶教堂、北門洗滌鹽工場建築群、錢來也雜貨店等多處景點受災，雲嘉南管理處今天（13日）指出，部分景點預估恢復營業至少需2週以上，井仔腳鹽田災情最慘，盼在2個月內復原恢復營業。

災後第7天，仍有遊客和旅行團今天到井仔腳參訪，對鹽田災損形容如被炸彈轟炸過，鹽田旁賣場的貨櫃屋東倒西歪，鹽田抽水機房工寮破碎消失，結晶池的瓦盤鋪面有不少破損，周邊涼亭、觀景台等遊憩設施毀壞，只能在入口處遠望慘況。

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井仔腳鹽田委外經營多年，是台灣現存最早的鹽田，有207年歷史，傳統鹽業歷史和體驗曬鹽吸引遊客，雲嘉南管理處指出，優先復原鹽田曬鹽功能，賣場部分將暫以貨櫃或組合屋協助業者在2個月內恢復營運，以持續提供遊客服務功能，未來將同步進行BOT案程序，重建井仔腳鹽田。

雲嘉南管理處召開丹娜絲颱風災損盤點及預估復原工作會議，初步就轄管各景點逐一盤點受損情形及預估修復期，七股遊客中心、嘉義布袋高跟鞋教堂也有受損，主要以北門受災較為嚴重，像井仔腳鹽田、洗滌鹽工場建築群因屬台南市歷史建築，具文資身分，部分區域災損嚴重或涉及文資修復程序、結構安全的，待日後再評估。

雲嘉南管理處已責成維運及開口契約廠商先就涉及安全部分進行隔離警示及修繕，主要結構修繕部分，將另評估後辦理修復工程；北門婚紗美地的水晶教堂，被強風吹破幾塊玻璃屋頂，賣場設施也有損壞，錢來也雜貨店的屋瓦破損，都暫停對外開放。北門遊客中心安然度過風災。

北門井仔腳鹽田災情最慘。（記者楊金城攝）

北門井仔腳結晶池的瓦盤鋪面有不少破損。（記者楊金城攝）

北門水晶教堂災後復建，暫停對外開放。（記者楊金城攝）

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