要聽神明的話！台南正氣殿帝君謁祖 2轎轎桿相同位置同時斷裂

正氣殿文衡聖帝前往祀典武廟謁祖進香回駕遶境。（記者王姝琇攝）

2025/07/13 16:49

〔記者王姝琇／台南報導〕正氣殿文衡聖帝今天前往祀典武廟謁祖，隨行的還有徐家文衡聖帝神輿，回駕時2頂神轎的轎桿竟無預期同時斷裂，且同樣是左桿後方的同一個位置，導致神轎無法順利出發，圍觀群眾嘖嘖稱奇驚呼：要聽神明的話！

正氣殿今天一早從本廟出發到祀典武廟謁祖，正氣殿總幹事王東煌指出，帝君原指示10點35分啟程回駕，但行程有超前，人員決定於10點就準備起駕；轎班人員扛起神轎突然聽到轎桿裂開的聲音，殊不知另1頂神轎也發生同樣情況，2頂轎子轎桿還裂在同一個位置，轎班人員大感不妙，於是緊急先用輪子固定神轎再前進，神奇的是，整理好再出發正是10點35分。

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轎班人員表示，扛起神轎瞬間就聽到不小的斷裂聲音，再往前走整頂轎子就往左側傾斜，找出轎桿受損位置後發現「再勉強往前進恐怕會整個斷掉！」索性就決定停轎處理；沒想到同一時間，另1頂轎子也發生同樣的狀況，裂的位置還一樣！

全台首邑縣城隍廟大駕班班長郭宇澤指出，民俗角度解釋，轎桿斷裂可能是神明想要停留久一點，以此方法阻礙轎班人員前進（依原定指示，神明欲待到10點35分再回駕）；也可能是因轎桿平日未抹油保養，太過乾燥加上出轎時大力搖晃導致斷裂。但是要發生像這樣的狀況，2頂神轎在同一時間、同一位置斷裂，也太巧合了！

主祀文衡聖帝的正氣殿今前往祀典武廟謁祖進香，這也是首次以登轎形式出駕。王東煌說，神轎是為此全新打造的，包含禮生、鼓亭、醒獅團、官將首、北管吹、跳鼓陣、八家將及小法團等，一行共約500人隨香，途中經全台首邑縣城隍廟、中樓勝安宮等10個停點，難得登轎出駕，雖遇到轎桿斷裂，緊急調來新的轎桿重新固定處理後，得以順利前進一切圓滿。

正氣殿文衡聖帝主帥轎轎桿嚴重斷裂。（記者王姝琇攝）

徐家文衡聖帝神輿轎桿也斷裂在同一位置，左桿後方。（記者王姝琇攝）

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