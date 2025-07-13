火鶴花災損逾半 黃偉哲允爭取中央補助、貸款度難關

丹娜絲颱風重創台南火鶴花產業，市長黃偉哲（右）前往勘查農損。（台南市政府提供）

2025/07/13 16:00

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，各區持續推進相關復原作業。市長黃偉哲今赴七股西寮及下營區勘災，慰問居民並了解在地實際需求、肯定救災人員的努力。其中下營火鶴花園區受損嚴重，業者盼市府協助產業度過難關。

台南火鶴花生產面積達53公頃，為全國最大產區，其中以六甲區為主。目前災損面積約28公頃，另部分農戶尚待調查，實際受損可能更為嚴重。台灣火鶴花產業發展協會理事長顏豐生表示，目前最大需求為廢棄物清運，建議政府跨局處統整災損區域的清理流程；火鶴花溫室從受損到恢復生產至少需3年，盼市府在補助及重建貸款方面能協助產業度過難關。

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黃偉哲強調，火鶴花產業是台南重要特色農業，市府將全力協助農民儘速復原。針對農損補助金額與低利貸款的還款期限，將積極向中央爭取更大支持，減輕農民負擔。

對於仍有部分地區停電，黃偉哲也指示區公所儘速調度發電機，優先提供尚未復電地區使用，以協助維持基本生活與災後處理作業。黃偉哲強調，市府團隊會盡全力幫助每一個災區角落，並與中央合作，協助災區與產業盡速重建、重回正軌。

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