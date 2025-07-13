台南風災復原趕進度 單日收近千噸垃圾、倒樹清逾1.5萬棵

南市府今召開丹娜絲颱風災後復原進度說明記者會。（台南市政府提供）

2025/07/13 15:49

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府今召開丹娜絲颱風災後復原進度說明，由副秘書長尤天厚主持，率工務局、環保局及社會局說明現況，環保局單日收運近千公噸家具垃圾、工務局則已處理傾倒路樹1.5萬棵，社會局也持續徵募災後重建志工。

工務局說明，這次風災造成路樹傾倒近2萬棵，截至昨12日已投入1057人次與585車次機具投入清理，其中超過1.5萬棵已完成清理。主要幹道多數已恢復通行，目前溪北地區尚有7條市道及2條大區道、溪南地區尚有3條市道及1條大區道持續清理中。針對掉落或欲墜廣告招牌清理，已處理200件，剩餘14件正由工班持續處理中。

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環保局表示，截至12日，已出動8120人次與1152輛次機具，清理淤泥、樹枝、落葉等約6500公噸垃圾；風災後假日期間民眾加緊清理家園，單日即出現近千公噸大型家具垃圾，因此即時調派鏟裝機與抓斗車清運。同時亦啟動專案處理破損建物產生的石綿瓦建材廢棄物，請民眾依拍照登記、打包集中暫置等作業流程，等候環保局派員收運。

社會局指出，目前仍有6處避難安置所運作中，收容27位居民，主要以低收入戶與高齡者為主；社會局設置39處偏遠地區關懷服務站，目前已服務逾千人次，提供情緒支持、物資發放與福利諮詢。市府也啟動災後志工招募機制，已動員254志工投入災區服務，並透過台南市災後重建志工招募平台持續徵募中。

至於災後有14區因停班課，使得社福補助款項發放受影響，社會局說明，目前已有新營、白河、七股等9區完成三大社福補助款項發放。其餘5區則正持續補發中，預計近期可全數撥款完畢。

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