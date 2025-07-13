台南台電搶修第7天濕工作服掛雨刷曬乾 電來了鄉親感謝

台電北市南區營業處南下支援台南北門區搶修復電工作第7天。（記者楊金城攝）

2025/07/13 14:54

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲重創台南溪北，台電持續搶修電路，北市南區營業處從7日風災第1天就派員偕同外包商共22人南下支援台南北門區搶修復電工作，今天（13日）已是第7天，台電人員帶的換洗衣服少，沒想到支援到第7天，有人將工作服直接掛在工程車前的雨刷一邊工作一邊曬衣，像北門井仔腳、玉港附近到今天才有電的住戶，全家高興的向台電搶修人員致謝。

台電新營區營業處指出，截至今天（13日）中午，新營區處轄內各行政區累計停電達19萬3145戶，已復電18萬8195戶，尚約4950戶等待復電，復電率已達97.4%。停電進入第7天，全轄區「全里無電」情況已全面解除，現階段復電「最後一哩路」以各里的零星事故及民生用戶的搶修工作為主，在已公告復電地區中，如仍住戶未來電，可透過「台灣電力APP」報修，或撥打「1911」通報。

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其中，北門區與學甲區因電力設備受損嚴重、線路結構複雜，復電工作困難度高。北市南區營業處在北門支援搶修已第7天，今天在北門區的學甲北高幹線全力搶修，盧姓台電人員將工作服克難式曬在車前雨刷上才能曬乾；許姓領班指出，南下支援，被安排臨時住在柳營區，搶修人員早出晚歸，一開始未想到支援那麼多天，衣服帶不多，用吹風機吹也沒辦法乾掉。

台中豐原分處支援10多人到新營搶修工作已有5天，新營歐悅汽車旅館提供免費住宿超過4日，感謝台電搶修人員的辛苦。

台南北門區大人小孩揮手感謝台電人員復電。（台電新營區處提供）

電來了，台南北門一家人揮手感謝台電人員搶修辛苦。（台電新營區處提供）

台電人員克難將工作服直接掛在工程車前的雨刷一邊工作一邊曬衣服。（記者楊金城攝）

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