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    保時捷超跑停路邊被抓包車牌已註銷 車主驚：停車柱會通報！

    1輛保時捷 PANAMERA超跑停在台南成大醫院外的路邊停車格，遭智慧停車柱通報車牌已註銷，員警到場製單開罰。（民眾提供）

    1輛保時捷 PANAMERA超跑停在台南成大醫院外的路邊停車格，遭智慧停車柱通報車牌已註銷，員警到場製單開罰。（民眾提供）

    2025/07/13 12:04

    〔記者王俊忠／台南報導〕1輛保時捷PANAMERA超跑6月27日停在台南市北區成大醫院外的路邊停車格內，被智慧停車柱發現車牌已註銷，連線監理系統通報。台南市警局五分局員警獲報到場製單開罰。車主現身抱怨沒接到驗車通知，也狐疑停在路邊怎會有人通知警方？從員警口中得知是「停車柱通報的」，大吃一驚！

    有網友在臉書社群「社會事新聞影音」po出1段影片說，7月11日（警方更正正確時間是6月27日下午），1輛保時捷超跑停在成大醫院外的路邊停車格，員警竟上前取締，1名年輕的男車主上前詢問發生什麼事？員警回說：「你的車牌被註銷了，你沒有去驗車。」

    員警告知說，這車目前不能使用了，必須拖吊移置保管。車主怨嘆地說，不能罰錢了事嗎？可以馬上去驗車，平時還要載送小孩，這樣很不方便；且之前你們（指警方）都沒有通知要驗車啊？員警說明，通知驗車是修理廠與保險公司的事，之前就該去驗了！

    車主一方並追問員警「怎會突然查到這輛保時捷？」，員警轉頭手一指說，是這部智慧停車柱通報的啊！車主一方驚呼說：「這東西會通報？」

    市警五分局說明，目前台南路邊智慧停車柱都有與監理系統電腦連線，只要停放的車子車牌有被註銷等問題，停車柱會自動通報，警方110報案系統接收到通報訊息，就會派案給轄區派出所員警前往查處。

    五分局副分局長陳柏宇說明，分局接獲通報該車停放於停車格內逾期檢驗、註銷車牌。員警到場依《道交條例》12條4項處3600元至36000元台幣罰鍰，當場將該車移置保管並扣繳牌照。呼籲車主要按時為愛車做檢驗；若車輛已註銷車牌，應儘速至監理機關繳回車牌，勿再行駛或停放於公共道路，避免觸法受罰。

    1輛保時捷 PANAMERA超跑停在台南成大醫院外的路邊停車格，遭智慧停車柱通報車牌已註銷，員警到場製單開罰。（取自臉書社會事新聞影音）

    1輛保時捷 PANAMERA超跑停在台南成大醫院外的路邊停車格，遭智慧停車柱通報車牌已註銷，員警到場製單開罰。（取自臉書社會事新聞影音）

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