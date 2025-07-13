FUKAI餐廳入選米其林指南 台南今年有望破蛋摘星

繼今年上半年台南5家美食店家新入選《米其林指南》，7月再添1家，統計共65家美食上榜。（南市觀旅局提供）

2025/07/13 09:32

〔記者王姝琇／台南報導〕國際美食評鑑雜誌《米其林指南》公布7月份新入選餐廳，位於台南市東區的Fine Dining餐廳「FUKAI」上榜！FUKAI以法式料理融合在地食材，展現創意與細膩兼具的料理，大獲肯定，今年有望讓台南破蛋摘星。

繼今年上半年台南5家美食店家新入選《米其林指南》，7月再添1家「FUKAI」，總計有65家上榜。米其林評審員特別提及「FUKAI」餐廳裝潢色調沉穩，搭配歐洲古董家具，展現優雅寧靜的氛圍，從1樓的小櫥窗還能欣賞到廚房裡的料理過程。

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觀旅局長林國華表示，「FUKAI」去年底甫開業就入榜，主廚有超過10年精緻餐飲經驗，業者以在地新鮮食材為基礎，融合當代歐洲烹飪技巧，依時節調整菜色，從前菜、主菜到甜點打造層次豐富且極具創意的套餐，呈現屬於台南的獨特味道。

FUKAI經營者兼主廚表示，因喜歡台南的人文風情，所以選擇從屏東移居台南，並在創業過程中發現台南發展精緻餐飲的潛力，這次獲得米其林指南入選餐廳肯定，對店內夥伴們是極大鼓舞；未來將透過不斷重新學習，一步步朝新目標邁進。

FUKAI餐廳1樓小櫥窗可欣賞到主廚料理過程。（FUKAI提供）

FUKAI甜點料理「放縱」，左側為搭配玉井芒果的咖椰吐司，右側則以關廟鳳梨製成、融合芳香萬壽菊與薄荷香氣的果凍。（FUKAI提供）

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